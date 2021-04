Das Schützencollegium der Stadt hat das Lehrter Schützenfest auch in diesem Jahr wegen Corona abgesagt. Schützencorps und Bürgerschützen wollen am 31. Juli aber coronakonforme Familienfeste auf ihren Vereinsgeländen feiern. Zusammen mit dem Festwirt denkt das Collegium auch noch über eine andere Veranstaltung nach.

Dicht an dicht: Das Festzelt ist beim Schützenfest oft sehr voll mit Menschen. In diesem Jahr ist das wegen der Corona-Krise so nicht erlaubt. Quelle: Achim Gückel (Archiv)