Unterricht im Freien auf einfachen Sitzgelegenheiten und einem Flipchart als Tafelersatz: Lehrtes Schulpolitiker finden diese unlängst von der Ratsgruppe aus CDU und Piraten vorgebrachte Idee ziemlich gut. Im Schulausschuss gab es einhelliges Lob für sie. Schon am Mittwochabend könnte der Rat der Stadt endgültig den Auftrag an die Verwaltung geben, entsprechende Konzepte und deren Machbarkeit an den 13 Lehrter Schulstandorten zu prüfen.

CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens betonte in der Ausschusssitzung, dass es mit den grünen Klassenzimmern nicht um eine von Corona getriebene Idee für einen Draußenunterricht auf Distanz gehe. Vielmehr stecke dahinter ein pädagogisches Konzept für mehr Nähe zur Natur und zur frischen Luft. Zudem seien grüne Klassenzimmer mit relativ geringem finanziellen Aufwand einzurichten.

Ratsmehrheit findet Idee des grünen Klassenzimmers gut

Diese Auffassung teilen auch die anderen Fraktionen. Carsten Milde (Grüne) sprach im Ausschuss von einer „richtigen Zielrichtung“, SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke von einer „guten Idee“. Letztere mahnte aber dazu, dass man nicht vorschreiben dürfe und es stets in der Entscheidung der einzelnen Schule bleiben müsse, ob ein grünes Klassenzimmer eingerichtet wird. Christiane Nustede, Leiterin der Albert-Schweitzer-Grundschule in der Kernstadt, plädierte zudem für die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sich um das Thema kümmert. „Grüne Klassenzimmer passen gut in die Zeit“, sagte die Pädagogin.

Welche Kosten die Einrichtung von grünen Klassenzimmern verursachen könnten, ist noch unklar. Eckhard Otto, Leiter des Fachdienstes für Schule, Sport und Kultur bei der Lehrter Stadtverwaltung, mahnte allerdings, dass man einmal eingerichtete grüne Klassenzimmer „nachhaltig betreiben“ und pflegen müsse. „Sonst ist das versenktes Geld“, mahnte Otto und nannte als negatives Beispiel Schulgärten, die bei mangelnder Pflege niemandem mehr etwas nutzten.

FDP: Grünes Klassenzimmer bei Neubau mitplanen

FDP-Ratsfrau Anette Sturm-Werner schließlich ging in Sachen grüne Klassenzimmer noch einen Schritt weiter als die Sprecher der anderen Fraktionen. Solche Freiluftklassenräume müssten dringend auch bei Neubauprojekten wie etwa im Schulzentrum Lehrte Süd und für das neue Gymnasium im Vorhinein mitgeplant werden.

Für manche Lehrter Grundschulen ist das Lernen im Freien indes nichts Ungewohntes. Innenhöfe und Freigelände wurden nicht erst in der Corona-Zeit mit regelmäßigem Lüften der Klassenräume zu Unterrichtsorten – etwa an der Grundschule in Arpke, wo laut Schulleiterin Kathrin Budenz mitunter der Musik- und sogar der Mathematikunterricht draußen stattfindet.

