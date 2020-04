Ein Defekt im Schornstein ist der Grund für das verheerende Feuer in einem Wohnhaus am Oderweg in Lehrte-Immensen am späten Nachmittag des Ostermontag. Das haben die Ermittlungen der Polizei am Dienstag ergeben. Bei dem Brand entstand ein Schaden von 500.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.