Lehrte

Keine Entlassungsfeier mit buntem Programm, keine Zeugnisübergabe unter Beifall von Lehrern, Eltern und Freunden, kein Festball: Für Lehrtes Abschlussklassen und Abiturienten geht die Schulzeit in diesem Jahr relativ unspektakulär zu Ende. Denn das Kultusministerium hat Abschlussfeiern und Abi-Bällen wegen Corona eine klare Absage erteilt. Feierlichkeiten wie diese fallen unter das bis Ende August geltende Veranstaltungsverbot.

An Lehrtes Integrierter Gesamtschule (IGS), Haupt- und Realschule wird daher über Alternativen nachgedacht, um den Absolventen dennoch eine würdige Verabschiedung zu ermöglichen. Wie diese an der Realschule aussehen könnte, kann deren Leiter Markus Böhm allerdings noch nicht sagen. Eigentlich sollte die Entlassungsfeier für die rund 120 Absolventen am 3. Juli mit viel Tamtam in der Sporthalle über die Bühne gehen. „Zu unserem größten Bedauern wird so eine Feier in diesem Jahr leider nicht möglich sein“, sagt Böhm.

Anzeige

Absolventen sollen in Gruppen verabschiedet werden

An der Hauptschule sollen die 42 Absolventen des zehnten und die 13 Absolventen des neunten Jahrgangs in ihren Klassen oder in Gruppen verabschiedet werden. Die Zeugnisausgabe wird unter den gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln und ohne Eltern und Freunde stattfinden. Dafür will Schulleiter Burkhard Kappe die Jugendlichen für den 3. Juli zu unterschiedlichen Zeiten nacheinander in die Schule bestellen. Schüler und Eltern wurden darüber bereits in einem Brief informiert.

Weitere HAZ+ Artikel

„Für die Schüler ist das natürlich sehr schade, es geht für sie ja an diesem Tag ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende“, sagt Kappe. Die Abschlussfeier zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, wie es Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne vorgeschlagen hatte, kommt für den Rektor der Hauptschule nicht infrage. „Das wäre nicht dasselbe, das finde ich unangemessen“, sagt er. Vorstellen kann er sich höchstens, dass die Schüler nachträglich privat im kleinen Kreis feiern und dazu die Lehrer einladen.

Schüler sollen Fotos und Filme bekommen

An der IGS Lehrte sind die Planungen für die alternative Verabschiedung der 140 Neunt- und Zehntklässler und der knapp 40 Abiturienten ebenfalls schon recht weit fortgeschritten. Laut Schulleiter Burkhard Mellentin sollen die Absolventen in Gruppen nacheinander im IGS-Forum in Hämelerwald im kleinen feierlichen Rahmen verabschiedet werden. Die Abiturienten sollen ihre Zeugnisse derweil im Forum der Sekundarstufe II im Gebäude der ehemaligen Berthold-Otto-Schule erhalten.

Eltern und Freunde dürfen bei beiden Verabschiedungen aber ebenfalls nicht dabei sein. Mellentin möchte jedoch, wie in früheren Jahren, eine kleine Rede halten. Zur Erinnerung soll die Entlassung in Film und Fotos festgehalten werden. Die Inhalte könnten dann auf eine CD gebrannt oder in einem geschützten Bereich auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden, sagt der IGS-Leiter.

Vorschläge der Schüler lassen sich nicht umsetzen

Den Vorschlägen aus der Schülerschaft, die Abschlussfeier klassenweise mit Eltern und getrennten Ein- und Ausgängen in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz stattfinden zu lassen, erteilte Mellentin jedoch eine Absage. In der Sporthalle wäre zwar genug Platz. Das Risiko, dass das Virus von Eltern oder Freunden in die Schule gelangen könnte, sei jedoch zu groß.

Auf dem Sportplatz, sagt Mellentin, könne die Verabschiedung nicht stattfinden, weil es dann bei schlechtem Wetter keine Alternative gebe, in die Sporthalle könne nicht ausgewichen werden. Mellentin begrüßte jedoch ausdrücklich das Engagement der Schüler. Ihre Konzepte seien gut durchdacht. „Aber über allem steht leider der Gesetzgeber“, betont Mellentin.

Das sagen die Schüler Dass es für sie in Corona-Zeiten keine Abschlussfeier im sonst üblichen Stil geben wird, finden Lehrtes Abschlussschüler schade und bedauerlich. „Das ist wirklich sehr traurig“, sagt Dilan Kezer, Schülersprecherin der Lehrter Hauptschule. Normalerweise wollte sie zur Abschlussfeier ihre Eltern, ihre drei Geschwister und einige Freundinnen mitbringen. Nun werden die Zeugnisse im kleinen Rahmen lediglich im Beisein von Mitschülern und Lehrern übergeben. „Da wird keine Atmosphäre und auch kein Gefühl von Nähe oder Gemeinschaft aufkommen“, befürchtet die 17-Jährige. Für Max Reschke, Schülersprecher des zehnten Jahrgangs an der IGS Lehrte, ist der Wegfall der Abschlussfeier „ein Unding“. Er und seine Mitschüler hätten sich zwar mittlerweile mit der Absage abgefunden, sich im Vorfeld aber auch sehr auf die Feier gefreut. „Wir sind zehn Jahre zur Schule gegangen, und jetzt werden wir einfach so ohne was entlassen“, bedauert der 16-Jährige. Er werde vor allem die Zeremonie der Entlassungsfeier vermissen. „Da hätten wir alle Mitschüler und auch alle Lehrer noch einmal gesehen, bevor wir einen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt machen“, sagt er.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers