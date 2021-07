Lehrte

Einmütig hat sich der Lehrter Rat dafür entschieden, Kinder unter zwölf Jahren so schnell wie möglich durch eine intensivere Belüftung in Kindergärten und Schulen besser vor dem Corona-Virus zu schützen, da diesen vorerst kein Impfangebot gemacht werden kann. Dazu sollen sowohl Geräte mit Wärmetauscher, sogenannte Fensterlüfter, als auch mobile Luftreiniger angeschafft werden.

Für beide Bereiche stehen im städtischen Haushalt jeweils 100.000 Euro zur Verfügung. Die Stadtverwaltung soll aber gleichzeitig Fördermittel aus Landes- und Bundesprogrammen beantragen. Langfristig sollen die Einrichtungen mit stationären raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) ausgestattet werden. Für deren aufwendige Installation soll die Verwaltung ebenfalls Förderanträge beim Bund stellen.

Ausgangspunkt war ein Antrag der CDU/Piraten-Gruppe, mit dem der Einbau von RLT-Anlagen initiiert werden sollte. „Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit raumlufttechnischer Anlagen wie Lüftungs- und Klimaanlagen“ hieß es zur Begründung. Die Kontamination der Raumluft mit Viren könne verhindert beziehungsweise die Aerosolmenge und damit das Infektionsrisiko stark reduziert werden.

Geräte sollen möglichst sofort beschafft werden

Die Installation solcher Anlagen erfordert jedoch erhebliche Vorbereitungen und nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Deshalb ergänzten die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken den Antrag um eine kurzfristig umsetzbare Variante: Fensterlüfter und mobile Luftreiniger sollen für schnellen Schutz sorgen. „Wir wollen so viel wie möglich tun, um uns nicht den Vorwurf machen zu lassen, wir hätten unsere Kinder sehenden Auges der vierten Welle ausgesetzt“, begründete Bodo Wiechmann (SPD) den Vorstoß. Da das Geld im Haushalt zur Verfügung stehe, „sollten wir das sofort beschaffen“, sagte er. Er hoffe, dass das zumindest zum Teil noch in den Ferien geschehen könne, zumal mit der Firma Miele ein Hersteller von Luftreinigern in Lehrte ansässig sei.

Unklar ist noch, wie viele Geräte benötigt werden. Sie sollen in solchen Räumen eingesetzt werden, in denen nur schlechte Lüftungsmöglichkeiten bestehen, also Fenster nur kippbar sind oder Lüftungsklappen mit minimalem Querschnitt vorhanden sind. Nach Einschätzung von Stadtbaurat Christian Bollwein fallen in den Schulen nur äußerst wenige Räume in diese Kategorie“. Wie viele es tatsächlich sind, soll nun in den nächsten Tagen ermittelt werden.

Von Thomas Böger