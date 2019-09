Sievershausen

In der St.-Martinskirche ist es im Verlauf der vergangenen Woche beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Schwelbrand. Der gesamte Innenraum des Gotteshauses wurde verraucht. Ruß setzte sich auf dem Mobiliar, den Kunstgegenständen und auch in der neuen Orgel ab. Der Brand erlosch zwar von allein, das Gotteshaus muss nun aber wegen der aufwändigen Reinigungsarbeiten vermutlich mehrere Monate lang geschlossen bleiben. Gottesdienste, Trauerfeiern und auch die Nagelkreuzandachten können dort vorerst nicht stattfinden.

„Wir haben hunderte von Schutzengeln gehabt und können heilfroh sein, dass nicht noch mehr passiert ist“, sagt Claudia Stünkel, die im Sievershäuser Kirchenvorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Wäre der Schwelbrand nicht von allein wieder erloschen, hätte möglicherweise die gesamte, 200 Jahre alte Kirche in Flammen geraten können. „Unsere Kirche ist ja großteils aus Holz“, sagt Stünkel, für die der Brand bislang noch ebenso ein Rätsel ist wie für die gesamte Kirchengemeinde.

Küsterin entdeckt die Folgen des Schwelbrands

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in der vergangenen Woche zu dem Feuer in der Kirche. In dieser Zeit sei niemand in dem Gotteshaus gewesen, sagt Stünkel. Am Dienstag habe dann die Küsterin, die sich schon seit etwa 20 Jahren um die Kirche kümmert, als erste die Folgen des Schwelbrands bemerkt. Sie beteuert auch, dass am Sonntagabend in der Kirche keine Flamme mehr gebrannt habe.

Trotzdem entwickelte sich der Schwelbrand an einem Tisch, auf dem Kerzen gestanden haben. Der Tisch kokelte an und wurde völlig zerstört. Die Polizei meint nun, dass sich bereits erloschene Kerzen mitunter noch einmal selbst entzünden können. Eine andere Erklärung, wie es zu dem Schwelbrand kommen konnte, gebe es nicht. Denn eine vorsätzliche Brandstiftung sei laut Polizei auszuschließen, betont Stünkel. Die Kirche sei verschlossen gewesen, Einbruchsspuren gebe es nicht.

Gottesdienste im Gemeindehaus

Nun stehen der Sievershäuser Kirchengemeinde schwierige Zeiten bevor. Die Gottesdienste finden bis auf Weiteres im Gemeindehaus oder unter freiem Himmel statt. Das für den 27. Oktober geplante Konzert „Sounds of Peace“, das in der Kirche stattfinden sollte, wurde bereits in das nächste Jahr verschoben. Das Adventskonzert sei zwar noch nicht abgesagt, betont Stünkel, es sei aber im Moment noch zu früh, etwas zum genauen Termin der Wiedereröffnung der Kirche zu sagen. Man müsse erst abwarten, wie sich Versicherungsangelegenheiten und die Reinigung der Kirche entwickelten. „Wir setzen alles daran, dass die Kirche im Dezember, beziehungsweise zu Weihnachten wieder geöffnet wird“, sagt Stünkel.

Insbesondere die Reinigung der Orgel dürfte sich aufwendig gestalten. Sie war erst im Oktober 2016 erstmals erklungen. Zuvor hatte die Sievershäuser 40 Jahre lang keine große Kirchenorgel gehabt. 100 000 Euro hatten Anschaffung und Installation des gebraucht gekauften Instruments gekostet.

Von Achim Gückel