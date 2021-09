Lehrte

In früheren Jahren war diese Kreuzung ein ausgemachter Unfallschwerpunkt in Lehrte. Mittlerweile ist die Situation etwas entschärft, aber Kollisionen gibt es am Knoten aus Berliner Allee und Marktstraße immer noch. Am Freitagvormittag hat es dort einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos gegeben. 

Nach Angaben der Polizei verursachte ein 52-Jähriger den Crash, als er bei der Fahrt auf der Berliner Allee in Richtung Süden das Rotlicht der Ampel überfuhr. Eine von rechts kommende 53-Jährige konnte ihren Mercedes nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos stark beschädigt. Während die Mercedes-Fahrerin mit leichten Blessuren davonkam, erlitt der 52-Jährige schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden beteiligten Wagen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Von Achim Gückel