Wer das Freibad in Lehrte oder das Waldbad in Arpke besuchen möchte, kann das in diesem Corona-Sommer bald nur noch nach einer Onlinereservierung tun. Die Bädergesellschaft schaltet auf ihrer Homepage am Montag, 6. Juli, ein entsprechendes System frei. Von den Sommerferien an ist es für jeden Besucher verbindlich. Dann gibt es auch erneut neue Öffnungszeiten.