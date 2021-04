Lehrte

In Deutschland gibt es immer mehr Nichtschwimmer. Schon vor der Corona-Krise konnten auch in Lehrte viele Kinder nicht sicher schwimmen. Der Lockdown hat die Lage noch verschärft: Das Lehrter Hallenbad ist geschlossen, das Freibad hatte im Sommer unter Corona-Bedingungen zwar zwischenzeitlich geöffnet, Schwimmkurse fielen jedoch aus.

Die CDU/Piraten-Gruppe im Rat der Stadt hat die Verwaltung nun aufgefordert, ein Handlungskonzept für mehr Schwimmkurse zu entwickeln und dabei auch die Grundschulen, die DLRG und Sportvereine einzubeziehen. „Da die Kinder normalerweise erst ab der dritten Klasse Schwimmunterricht in der Schule haben, ist zu befürchten, dass es viele Kinder in Lehrte geben wird, die zum Ende der vierten Klasse kein Bronze-Schwimmabzeichen haben. Allein das Seepferdchen-Abzeichen reicht nicht aus“, betonte CDU-Ratsherr Marcel Haak in der jüngsten Sitzung des Lehrter Rats.

Auch ältere Kinder und Jugendliche sollen gefördert werden

Die Gruppe CDU/Piraten fordert zudem, dass auch ältere Kinder und Jugendliche, die noch Nichtschwimmer sind, ein jahrgangsübergreifendes Förderangebot erhalten. Orientiert hatte sich die CDU bei ihrem Antrag an den Parteikollegen aus Sehnde. Dort hatte die CDU/FDP-Gruppe einen ganz ähnlichen Antrag gestellt. Im Lehrter Rat wurde der Antrag einmütig zur Diskussion in den Ausschuss für Sport und Freizeit sowie den Jugendhilfeausschuss verwiesen.

Bei der Lehrter Bädergesellschaft ist man sich der Problematik der steigenden Anzahl von Nichtschwimmern schon länger bewusst. „Wir arbeiten bereits an einer Lösung“, sagt Geschäftsführer Thilo Schumacher. Den Stein ins Rollen gebracht habe eine Umfrage der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), nach welcher schon vor der Pandemie rund 60 Prozent der unter Zehnjährigen nicht sicher schwimmen können. Die DLRG warnt daher vor einer riesigen Welle von Nichtschwimmern und einer zunehmenden Zahl von Ertrinkungsfällen.

Nichtschwimmer werden immer älter

Laut Schumacher gibt es nicht nur immer mehr Nichtschwimmer, sondern diese werden auch immer älter. Und das habe auch mit den Eltern zu tun. Während Eltern ihren Kindern früher auch durchaus selbst das Schwimmen beigebracht oder sie bereits im Kita-Alter in Kurse geschickt hätten, würden sie heute erwarten, dass die Kinder das Schwimmen erst in der Schule lernen. Dort fehle es jedoch häufig an Personal. In der Vergangenheit hatte die Bädergesellschaft die Lehrer daher oftmals beim Schwimmunterricht unterstützt. Darüber hinaus konnten Kinder in Kursen der DLRG sowie bei externen Lehrern der Schwimmschule Delphin Unterricht nehmen.

Im vergangenen Jahr sollten im Februar Schwimmkurse im Lehrter Hallenbad beginnen, wegen des Lockdowns musste der Unterricht jedoch ausfallen. Im Sommer konnte der Unterricht auch wegen des Hygienekonzeptes und seiner Abstandsregeln nicht stattfinden. „Man kann Kindern das Schwimmen nicht vom Beckenrand aus beibringen, dafür muss man auch mal mit ins Wasser“, betont Schumacher.

Erste Schwimmkurse voraussichtlich erst im Winter

Nach dem Antrag von CDU und Piraten hat die Bädergesellschaft mittlerweile bei den Schulen angefragt, wie viele Kinder künftig Schwimmunterricht brauchen und ob die Schulen im Schwimmbad eventuell eigene Nichtschwimmer-AGs anbieten möchten. „Daran würden wir dann auch unsere Öffnungszeiten anpassen – denn in der Corona-Zeit muss der Schwimmunterricht klar von der normalen Besuchszeit des Bades abgegrenzt werden, die Gruppen dürfen sich nicht vermischen“, sagt Schumacher.

Die ersten Schwimmkurse können laut dem Chef der Bädergesellschaft mit Blick auf die Pandemie wohl erst im Winter angeboten werden. Der DLRG-Ortsverein Lehrte kündigt die nächsten Anfängerkurse für Kinder auf seiner Homepage für Januar 2022 an.

