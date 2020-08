Lehrte

„Wir versuchen, unsere Teilnehmer wieder in die Kurse zu bringen“, sagt Elke Vaihinger. Die Geschäftsführerin der Volkshochschule ( VHS) Ostkreis Hannover hat in den vergangenen Wochen mit ihren Kollegen Hygienekonzepte und Ausweichmöglichkeiten organisiert, um angemessen auf die Corona-Pandemie zu reagieren. Vor allem die Gesundheits- und Gymnastikkurse wie Yoga seien derzeit auf größere Räumlichkeiten angewiesen. Kleinere Kurse anzubieten sei nicht immer möglich: „Wir müssen ja auch Geld verdienen“, sagt Bettina Laes, Leiterin des Programmbereichs Gesundheit.

Jetzt haben Vaihinger und Laes das neue Semesterprogramm für den Herbst vorgestellt. Es passt sich in vielen Bereichen den Corona-Vorgaben an und setzt unter anderem auf mehr Onlineformate.

„Wir bitten um Verständnis bei den Teilnehmern“

Neue, große Räume zu finden, sei schwierig gewesen. Inzwischen hätten zwei Drittel der Gesundheitskurse aber einen neuen Veranstaltungsort gefunden. Beispielsweise in Grundschulen und im Gymnasium Lehrte. „Wir haben noch nicht alle Zu- oder Absagen. Viele Schulen sind wegen der Ferien gerade noch schwer erreichbar. Wir bitten daher um Verständnis bei den Teilnehmern“, sagt Laes. Wohin der jeweilige Kurs verlegt wurde, können die Teilnehmer daher mitunter erst in nächster Zeit online nachlesen.

Ähnlich sei es mit den Sprachkursen. Den Dozenten bleibe nur noch die Möglichkeit, Frontalunterricht anzubieten. „Wir werden die Tische so hinstellen, dass die Abstandsregeln gut eingehalten werden können“, sagt Vaihinger. Außerdem biete die VHS gleich mehrere Vorträge und Sprachkurse online an. Darunter auch ein virtuelles Sprachcafé für Schwedisch-Lerner. Neben Onlinesprachkursen gibt es auch mehrere Onlinevorträge. Ein Thema wird die Nachhaltigkeit in der Krise sein. „Wir bieten also auch Angebote mit aktuellen Bezügen zu der Corona-Pandemie an“, sagt Vaihinger.

„Wir gehen davon aus, dass alles stattfinden darf“

Trotz Onlinekursen bleibe es aber bei einer festen Teilnehmerzahl von sieben Personen pro Kurs, sagt Vaihinger. Nur bei den Onlinevorträgen seien größere Teilnehmerzahlen möglich. An den bevorstehenden Bildungsurlauben in Burhave an der Nordsee und Spiekeroog im Oktober hält die VHS Ostkreis ebenfalls fest. „Wir gehen davon aus, dass alles stattfinden darf“, sagt die Geschäftsführerin.

Wegen Corona gelten aber auch im kommenden Semester weitere strenge Auflagen. Über Anwesenheitslisten werde dokumentiert, wer eine Unterrichtsstunde besucht, erklärt Vaihinger. In den Unterrichtsräumen bestehe bisher keine Maskenpflicht – auf dem Weg dahin dagegen schon. Sobald die Kursteilnehmer an ihren Tischen seien, dürften die Masken abgenommen werden. Informationen zu dem VHS-Programm von September bis Februar sowie zu den einzelnen Kursen gibt es online unter vhs-ostkreis-hannover.de. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@ vhs-ostkreis-hannover.de oder unter Telefon (0 51 32) 5 00 00 möglich.

Von Leona Passgang