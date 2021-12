Lehrte

An der Bushaltestelle Neues Zentrum in der Innenstadt hat sich am Montag eine ausgesprochen unappetitliche Szene abgespielt. Während eine 18-Jährige dort auf den Bus wartete, öffnete ein nicht weit entfernt stehender bislang unbekannter Mann seine Hose und manipulierte offen sichtbar an seinem Geschlechtsteil. Dabei beobachtete er unablässig die junge Frau.

Die 18-Jährige, die aus Sehnde stammt, entzog sich der Situation, indem sie so schnell wie möglich in den kurz darauf einfahrenden Bus stieg. Während der Exhibitionist davonlief, rief die junge Frau die Polizei. Doch deren sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Vorfall an der Bushaltestelle spielte sich gegen 14 Uhr ab. Der unbekannte Beschuldigte wird als etwa 30 Jahre alter, circa 1,75 Meter großer, dunkelhäutiger Mann mit Dreitagebart beschrieben. Zur Tatzeit trug er nach Angaben des Opfers eine blaue Arbeitshose, eine dunkle Strickjacke, eine dunkle Mütze und schwarze Schuhe. Etwaige Zeugen werden nun gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Von Achim Gückel