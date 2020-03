Evern/Lehrte

Hunde in Autos gelten per Gesetz als Ladung und sind entsprechend im Kofferraum, einer Box oder an einem Gurt zu sichern. Wer das missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Denn ein freier Hund im Auto kann durchaus zu einer Gefahr werden. So geschehen ist das am Sonntag gegen 14.30 Uhr, als es wegen eines Hundes im Fahrgastraum zu einem Unfall auf der Kreisstraße 135 zwischen der Ramhorst bei Lehrte und Evern kam. Dabei erlitten die drei Insassen des VW leichte Verletzungen, und am Auto entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von 7000 Euro.

Hund springt in den Fahrerraum

Der Unfall etwa in Höhe der Stadtgrenze von Lehrte und Sehnde spielte sich gegen 14.30 Uhr ab. Laut Polizeiangaben war die 20-Jährige am Steuer des VW Touran in Richtung Evern unterwegs. Im Laderaum des Wagens befanden sich zwei Hunde. Einer der Mitfahrer klappte schließlich die mittlere Rücksitzbank um, um den kleineren der zwei Vierbeiner in den Fahrgastraum zu holen. Diese Gelegenheit nutzte jedoch auch das andere, deutlich größere Tier: Es sprang nach vorn in den Fahrerraum. Dadurch wurde die 20-Jährige abgelenkt, verlor die Kontrolle über das Auto, das nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Baum streifte und auf einem Acker zum Stehen kam.

Alle drei Insassen des VW wurden leicht verletzt und mussten per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt, die Hunde einem Angehörigen übergeben. Ob die Tiere verletzt wurden, konnte die Polizei nicht mitteilen.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel