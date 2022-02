Lehrte/Sehnde/Bolzum

Die katholische St.-Bernward-Kirchengemeinde hat eine für sie bislang beispiellose Aktion gestartet. Unter der Motto „Ändern, was wir ändern können“ hat sie einen Brief an alle ihre etwa 5500 erwachsenen Mitglieder geschickt. Die darin enthaltene Aufforderung, sich einem etwa 45-minütigen Interview zu stellen, soll dabei helfen, die Angebote der Gemeinde zu reformieren und zukunftsweisend zu machen. „Was brauchst Du, um Deinen Glauben in unserer Gemeinde leben zu können?“, fragen Pfarrer Franz Kurth und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Günther Schrüfer.

Um die Interviews zu führen, hat die Gemeinde eigens ein elfköpfiges „Zukunftsteam“ ins Leben gerufen. Unter der Mithilfe von zwei Beratern vom Bistum Hildesheim sollen in den kommenden Monaten die Ergebnisse gesichtet und bewertet werden. „Und all das soll in konkrete Angebote münden“, sagt Jörg Wieters, Pressebeauftragter bei St. Bernward. Unter den Mitstreitern im „Zukunftsteam seien etwa ein Drittel Mitglieder, die in der Gemeinde bislang weniger angebunden waren und daher für einen frischen Blick sorgen“, heißt es in einer Mitteilung.

Gesondertes Angebot für alle unter 18 Jahren

Die katholische Gemeinde betont, dass jedes volljährige Mitglied nun seine Vorstellungen zum künftigen Gemeindeleben äußern könne. Insbesondere gehe es dabei um jene Menschen, die man mit dem bisherigen Angebot nur schwer erreicht habe. Die unter 18-Jährigen werde man zudem noch gesondert ansprechen.

Bewusst fragt der Brief, was sich ändern soll, damit die Menschen in St. Bernward in Lehrte, St. Maria in Sehnde und St. Josef in Bolzum ihren Glauben leben können. „Wir möchten ändern, was wir ändern können“, betont Schrüfer. Doch obwohl die Aktion mitten in eine Zeit platzt, da die katholische Kirche unter der Last von Missbrauchsvorwürfen gegenüber Geistlichen ächzt, Fragen zur Sexualmoral und zum Zölibat hochkochen und viele Menschen der Kirchen den Rücken kehren, gehe es bei St. Bernward nun „nicht um die Probleme der Weltkirche“. All das werde sich in den Interviews mit den Mitglieder nicht ausblenden lassen, meint Schrüfer. Antworten suche man aber vor allem auf den „konkret gelebten Glauben“ in St. Bernward und seinen zwei Filialgemeinde.

6553 Mitglieder, 98 Austritte in einem Jahr Auch die St.-Bernward-Gemeinde und deren Filialen St. Maria in Sehnde und St. Josef in Bolzum bleiben nicht von Kirchenaustritten verschont. Laut Sprecher zählten sie zum Jahreswechsel 6553 Mitglieder. Ausgetreten seien im vergangenen Jahr 98, Verstorben 77 Personen. Deutschlandweit waren im Jahr 2020 laut einer Statistik etwa 221.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, bei etwa 22,2 Millionen verbleibenden Mitgliedern. „Anders als zum Beispiel die Parteien scheint die Kirche daher nicht an einem demografischen Wandel zu leiden, jedenfalls nicht in Lehrte“, meint Sprecher Jörg Wieters. Die Zahlen bestätigten vielmehr „allgemeine religionssoziologische Erkenntnisse“, wonach demnach nicht die Religion, sondern die Kirchlichkeit „in ihrer herkömmlichen Glaubenspraxis unserer Väter und Mütter“ sich überlebt zu haben scheine. „Der Glaube hat sich individualisiert und pluralisiert. An die Stelle von Dogma und Verpflichtung tritt zunehmend die persönliche Auswahl und Entscheidung, an Stelle der Institution das Individuum“, meint Wieters. Genau dieser Trend bestätige die Verantwortlichen bei St. Bernward, mit den Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommen zu wollen.

Gemeindesprecher Wieters rechnet nun damit, dass 100 bis 150 der 5500 angeschriebenen Menschen sich zu einem Interview bereit erklären. „dann könnten wir Substanzielles erreichen“, meint er. Er betont, dass alle Antworten bei deren Auswertung anonymisiert werden. Die Interviewer hätten zudem Datenschutzerklärungen abgegeben. Das solle dabei helfen, einen so offen wie möglichen Dialog zu schaffen. „Nach Corona werde sich einiges ändern müssen, heißt es immer“, sagt Schrüfer. „Wir wollen nun wissen, was und wie.“

Wer der St.-Bernward-Gemeinde auf ihr Schreiben antworten, dies aber nicht in einem interview tun will, kann das auch per Brief oder E-Mail an die Adresse zukunft@st-bernward-lehrte.de tun. Alternativ ist es auch möglich, in den Pfarrbüros unter Telefon (05132) 2620 oder (05138) 616210 um einen Rückruf zu bitten.

Von Achim Gückel