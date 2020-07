Lehrte/Sehnde

Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit meldet die Agentur für Arbeit im Juli: Demnach suchten 2201 Frauen und Männer eine neue Stelle, das sind 62 mehr als im Juni dieses Jahres – und 325 mehr als im Juli 2019. Dabei meldeten sich 372 Lehrter und Sehnder neu oder erneut arbeitslos, das sind 85 weniger als vor einem Jahr.

Gleichzeitig beendeten 307 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit, 97 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar dieses Jahres registrierte die Arbeitsagentur 2964 Arbeitslosmeldungen, das entspricht einem Minus von 203 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. In dieser Zeit wechselten 2436 Arbeitslose auf eine Stelle, das sind 620 weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,9 Prozent und damit 0,8 Prozent über jener vom Juli 2019.

Kurzarbeit in der Industrie schwächt den Arbeitsmarkt

Derzeit finden sich 507 offene Stellen im Bestand der Arbeitsagentur, das bedeutet einen Rückgang um 28 im Vergleich zum Juni. Noch deutlicher fällt der Vergleich zum Vorjahresmonat aus: Damals suchten Unternehmen für 742 Arbeitsplätze neue Beschäftigte. Seit Januar gingen nach Behördenangaben 676 Angebote ein, das entspricht einem Minus von 290 im Vergleich zum Vorjahr. „Uns fehlen die Stellen im produzierenden Gewerbe“, sagt Olaf Buchholz, bei der Agentur für Arbeit für die Geschäftsstelle Lehrte zuständig.

Er verweist darauf, dass vor allem in der Industrie noch die durch Corona erforderliche Kurzarbeit überwiegt. „Wer seine Mitarbeiter noch nicht wieder voll beschäftigt, stellt auch keine neuen ein“, sagt Buchholz, Er fügt hinzu, dass dies auch die in Lehrte stark vertretene Branche der Zeitarbeit treffe. Noch nicht erholt habe sich zudem der Arbeitsmarkt in der Gastronomie, der im April eingebrochen sei. „In diesem Bereich entfallen bisherige und geplante Stellen“, sagt er. Auf der anderen Seite profitiere der ländlich geprägte Raum um Lehrte und Sehnde von einer Branche, die sich als erstaunlich krisensicher erwiesen habe: der Landwirtschaft. Dort gebe es weder Kurzarbeit noch Entlassungen, sagt Buchholz.

Von Antje Bismark