Lehrte

Die Volkshochschule (VHS) Ostkreis Hannover bietet auch in diesem Jahr noch einmal ein spezielles Sommer- und Outdoorprogramm an. Es umfasst an den fünf VHS-Standorten Lehrte, Sehnde, Burgdorf, Uetze und Isernhagen insgesamt 40 Kurse. Mehr als 90 Prozent davon finden im Freien statt. Sämtliche Angebote kommen aus dem Bereich Gesundheit und Entspannung.

Mit den Outdoorkursen hat die VHS bereits gute Erfahrungen gemacht. Weil die Gymnastikräume, in denen die Kurse normalerweise über die Bühne gehen, allesamt recht klein sind und sich im Freien besser Abstand halten lässt, ist die VHS mit einem Spezialangebot auch schon im vergangenen Sommer an die frische Luft gegangen. Das Programm sei schon seinerzeit sehr gut nachgefragt gewesen. „Man merkt, dass sich die Menschen gerade in Zeiten von Lockdown und Homeoffice gern bewegen und ins Freie möchten“, sagt VHS-Geschäftsführerin Elke Vaihinger.

Es gibt noch viele freie Plätze

Für das Outdoorprogramm liegen ihr in 30 Kursen schon jetzt 250 Anmeldungen vor. „Es gibt aber überall noch freie Plätze – und das Angebot richtet sich ausdrücklich sowohl an Frauen als auch an Männer“, so Vaihinger.

Das neue Programm bietet laut Programmbereichsleiterin Bettina Laes wieder für Jede und Jeden etwas. Im Entspannungsbereich sind beispielsweise Kurse für Yoga, Qi Gong und Tai-Chi im Angebot. Der Bewegungsbereich wartet mit Pilates, Wirbelsäulen-, Ausgleichs- und Fitnessgymnastik auf. Für alle, die sich körperlich gern ein wenig mehr verausgaben möchten, hat Laes Kurse wie Intervalltraining, Body Power rund Body Workout geplant.

Kurse an ungewöhnlichen Orten

Wie schon im Vorjahr gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch diesmal wieder an ungewöhnliche Orte. In Lehrte finden die Kurse im Stadion am Pfingstanger statt, in Sehnde gehen sie im Waldbad und in einem großen Privatgarten über die Bühne. Für Burgdorf hat Laes den Stadtpark und den Garten des Gasthauses Haase vorgesehen. In Uetze treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Sportplatz Auf dem Hoopte und in Isernhagen auf dem Außengelände der Heinrich-Heller-Schule.

Bei schlechtem Wetter fällt der entsprechende Kurstag aus und wird dann auch nicht berechnet. „Die Gebühr muss zudem nicht wie üblich schon vor Kursbeginn bezahlt werden, sondern erst nach dem Kurs“, sagt Vaihinger. Diese Regelung sei auch schon im Vorjahr gut angekommen.

Die neuen Outdoor- und Sommerkurse beginnen am 1. Juli und enden am 31. August. Genauere Informationen gibt es auf der Homepage der VHS unter www.volkshochschule-ostkreis-hannover unter dem Stichwort Outdoorkurse. Eine Kursübersicht kann zudem bei Claudia Bosse unter Telefon (05136) 7075 oder per E-Mail an bosse@vhs-ostkreis-hannover.de angefordert werden.Die Anmeldung kann über die Internetseite oder unter Telefon (05132) 50000 erfolgen.

Von Katja Eggers