Wassel/Haimar/Lehrte

Ein Sturmtief über der Nordsee hat auch im Stadtgebiet von Lehrte und Sehnde am Wochenende für äußerst unangenehmes Wetter gesorgt. Die Feuerwehren mussten zu insgesamt vier Einsätzen im Zusammenhang mit dem heftigen Wind ausrücken. In Wassel mussten die Einsatzkräfte einen Baum beseitigen, der quer auf einer Straße lag. Verletzte gab es in beiden Städten allerdings keine.

Der Feuerwehreinsatz in Wassel begann um kurz vor 21 Uhr. Ein Busfahrer hatte gemeldet, dass im Bereich des Kirchwegs und der Rethener Straße ein Baum umgestürzt sei und die Durchfahrt blockiere. Die örtlichen Einsatzkräfte rückten mit der Kettensäge an und beseitigten den Baum.

Dachziegel drohen abzustürzen

Schon um kurz vor 19 Uhr hatte es einen Hilferuf aus Haimar gegeben. Dort drohten Dachziegel von einer alten Gärtnerei abzurutschen, sagte ein Anrufer. Die Ortsfeuerwehr rückte an und bekam es später ebenfalls mit einem umgestürzten Baum zu tun. Dieser habe jedoch an einer wenig genutzten Durchfahrt in Richtung Mittellandkanal gelegen, sagt Sprecher Tim Herrmann. Am Montag werde sich der städtische Bauhof um den Baum kümmern.

In Lehrte registrierte die Feuerwehr einen Einsatz wegen des Sturms. Gegen 19.30 Uhr teilte ein Augenzeuge mit, dass vom Dach einer neuen Halle im Gewerbegebiet Auf den Pohläckern Platten aus Styropor heruntergeweht würden. Die Einsatzkräfte sondierten die Lage, konnten aber nicht tätig werden. Es bestehe keine Chance, die noch auf dem Dach liegenden Dämmplatten zu sichern, und es gehe von ihnen auch keine Gefahr aus. Polizei und Feuerwehr überließen die Sicherung dem Bauherrn.

Von Achim Gückel