Lehrte/Sehnde

Zu seiner Mitgliederversammlung hat sich der Ortsverein Lehrte/Sehnde der Gewerkschaft Verdi am vergangenen Freitag getroffen. Im Kurt-Hirschfeld-Forum kamen 73 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zusammen, um turnusgemäß den Vorstand neu zu wählen. Dabei wurde der Vorsitzende Reinhard Nold einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ebenso ohne Gegenstimme wurden seine Stellvertreterin Martina Buchheim und sein Stellvertreter Dirk Kühn wiedergewählt.

Nold: „Einfluss auf Politik gestärkt“

Der langjährige Vorsitzende Nold schaute auf „vier Jahre interessanter und aufregender Arbeit“ während der abgelaufenen Wahlperiode zurück. Er sah vor allem den Einfluss gestärkt, den Verdi auf die Politik in Stadt und Region ausübe. Mit vielen Veranstaltungen sei der Ortsverein auch in der Öffentlichkeit präsenter geworden.

Stark am Herzen liegen Nold die Bildungsveranstaltungen zu unterschiedlichen politischen Themen, die der Ortsverein regelmäßig anbietet. Hier gebe es einen besseren Austausch von Argumenten als es allein bei der Zeitungslektüre möglich sei. „Leider sind diese Veranstaltungen durch die Pandemie ein bisschen eingeschlafen“, bedauerte der Lehrter. Das wolle er wieder neu beleben.

Umwelt zentrales Thema der nächsten vier Jahre

Als eines der zentralen Themen für die nächste Wahlperiode sieht Nold die Umwelt. Als Beispiel nannte er den Wunsch vieler Menschen nach Solarenergie auf dem Hausdach. Man müsse fast Unternehmer werden, um so etwas zu machen, kritisiert er: „Das muss einfacher werden.“ Er plädierte für eine Firma oder eine Genossenschaft, die Anträge und andere Notwendigkeiten in die Hand nähmen.

Ob er in vier Jahren noch einmal zur Wahl antritt, sei noch nicht klar, meinte der 67-Jährige. Zurzeit sei niemand in Sicht, der sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin werden könnte, bedauerte er. Er hoffe aber, in den nächsten vier Jahren jemanden aufbauen zu können.

Lange Mitgliedschaft: Der Lehrter Verdi-Chef Reinhard Nold (von rechts) mit den Geehrten Otto Brunke, Wolfgang Siever, Helmut Najdarek, Heinz Rühmann und Sabine Grebe-Warmbold. Quelle: privat

Ehrungen aus drei Jahren nachgeholt

Ein großer Teil der Mitgliederversammlung gebührte der Ehrung langjähriger Mitglieder. Die Auszeichnungen der vergangenen beiden Jahre konnte wegen der Corona-Pandemie nicht übergeben werden – das wurde am Freitag nachgeholt. Immerhin 27 der 35 Geehrten aus den drei Jahren 2020 bis 2022 waren zur Versammlung erschienen. Unter ihnen war auch mit Heinz Rühmann ein Mitglied, das bereits 70 Jahre Verdi und den Vorgängerorganisationen angehört.

Für 65 Jahre wurde Jürgen Selke geehrt. Auf jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft können Fred Benecke, Otto Brunke, Reinhard Mueller, Hans-Jürgen Thurek, Helmut Najdarek und Wolfgang Siever zurückblicken. Für 50 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit wurden außerdem Lisa Hausfeld, Hannelore Böhnke, Bernd Fischer, Sabine Grebe-Warmbold, Renate Grethe, Burkhard Hoppe und Uta Najdarek ausgezeichnet.

Von Michael Schütz