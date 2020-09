Lehrte

Daniela Grotrian hat alles im Blick: Vor ihr reihen sich vier große Bildschirme nebeneinander, die Telefonanlage auf ihrem Tisch ist hochmodern, durch die Fensterfront kann sie bestens sehen, was sich auf dem Hof vor dem Gebäude tut, und die Tischplatte ist stufenlos höhenverstellbar. Grotrians Arbeitsplatz ist vermutlich einer der anspruchsvollsten weit und breit. Sie sitzt in der Wache der Polizei in Lehrte, dem Herzstück des Kommissariats an der Osterstraße, in dem Hilferufe auflaufen, Einsätze koordiniert werden, Bürger vorsprechen und Anzeigen gemeldet werden. In den vergangenen Monaten ist die Wache runderneuert worden. Ein hoher fünfstelliger Betrag floss in die Sanierung.

Die Umgestaltung der Wache ist Teil eines großen Sanierungsprogramms im Kommissariat. Schon im vergangenen Jahr begannen die Arbeiten in den Obergeschossen, wo unter anderem Versammlungs- und Aufenthaltsräume sowie Teeküchen umgebaut und mit neuem Mobiliar ausgestattet wurden. Durch den Einbau von Gauben ins Dach wurde die Nutzfläche zudem um 100 Quadratmeter vergrößert.

Die alte Inneneinrichtung muss weichen

Im Februar, wenige Wochen vor dem Corona-Shutdown rückten dann die Handwerker im Erdgeschoss des 1978 errichteten Gebäudekomplexes an, gestalteten einen neuen Warteraum für Besucher und entfernten die alten Tresen der Wache. Diese hatten ihre besten Zeiten schon längst hinter sich gehabt, waren nicht mehr funktional, und die Beamten, die dort Dienst taten, standen stets mit dem Rücken zum Fenster und sahen daher nicht, was auf dem Vorplatz vor sich ging.

So sah die alte Wache aus, als das Mobiliar beseitigt wurde. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Das ist jetzt alles Vergangenheit. „Es wurde alles komplett umgestaltet“, betont Oberkommissar Bernd Steindam, der im Kommissariat den Einsatz- und Streifendienst leitet. Rund 40.000 Euro gab das Land Niedersachsen für die Sanierung der Wache sowie für einige Nachbesserungen in Sachen Feuerschutz. Hinzu kamen Investitionen, die der Vermieter des Gebäudes vornehmen ließ. Dieser hat im Gegenzug nun die Sicherheit, dass die Polizei an der Osterstraße bleibt. Der Mietvertrag wurde gerade erst um zehn Jahre verlängert.

Auch die Gäste im Kommissariat bemerken die Umbauten sofort. Für sie gibt es einen neu gestalteten Warteraum, und auch die Besucherschleuse vor dem Wachtresen ist neu angeordnet und modern.

Polizei ist zufrieden mit den Umbauten

„Wir sind sehr zufrieden mit den Umbauten“, sagt Grotrian, die in der rund um die Uhr besetzten Wache ihre Schichten versieht. Sie spricht von einer angenehmeren Arbeitsatmosphäre und einem übersichtlicheren Arbeitsplatz. An den Plänen zur Gestaltung des Raumes hatten sie und einige ihrer Kollegen selbst mitgewirkt.

Beendet sind die Sanierungen im Polizeikommissariat, in dem rund 70 Beamte ihren Dienst versehen, noch nicht. Demnächst will der Vermieter noch die Fußböden in den Fluren sowie die Treppenhäuser sanieren.

Von Achim Gückel