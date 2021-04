Lehrte/Sehnde

Wenn in Niedersachsen demnächst die Abiturprüfungen im Fach Sport anstehen, stehen die Schüler vor einem Problem. Denn neben einer theoretischen Prüfung am 6. Mai müssen sie später auch eine praktische Prüfung ablegen. Vorbereiten konnten sie sich in der Corona-Zeit darauf jedoch kaum. Sporthallen und Schwimmbäder waren geschlossen, selbst auf Sportplätzen und in Stadien konnte nicht oder nur sehr eingeschränkt trainiert werden. Schüler des Lehrter Gymnasiums und der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde haben darauf jetzt reagiert und gemeinsam einen offenen Brief verfasst.

Das Schreiben haben sie an Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne, den Landesschülerrat, den Landessportbund, den Landeselternrat und die lokale Presse geschickt. In dem Brief protestieren die Schüler gegen die aktuellen Bedingungen der Sportleistungskurse in der Corona-Krise und fordern Änderungen in der sportlichen Abiturprüfung. Ein „Herabsetzen der Anforderungen“ und „eine gerechte Angleichung an die Situation“ seien unumgänglich, eine faire Bewertung ansonsten nicht möglich und Chancengleichheit nicht gegeben.

„Wir fühlen uns vergessen und vernachlässigt“

„Wir finden, dass besonders der sportliche Bereich des Abiturs zu wenig Anpassungen erfahren hat“, heißt es in dem Brief. „Wir bekommen bei der praktischen Prüfung lediglich einen Bonuspunkt bei der Note, aber das reicht nicht aus“, erklärt Timon Martin aus dem Sport-Leistungskurs der KGS.

Martin hat auch die Idee zu dem offenen Brief gehabt. Weil der Leistungskurs des Lehrter Gymnasiums mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, haben sich die Schüler zusammengetan. „Wir fühlen uns vergessen und vernachlässigt“, sagt Levin Stade vom Lehrter Gymnasium.

Mannschaftsleistung wird nicht bewertet

Während sich Schüler in anderen Prüfungsfächern wenigstens im Homeschooling vorbereiten und zwischen zwei unterschiedlichen Klausurthemen wählen können, sind bei den Sport-Abiturienten Prüfungssportarten wie Schwimmen, Tennis oder Triathlon coronabedingt weggefallen. Statt in drei Sportarten werden sie nun in zweien geprüft. Weil Abstandsregeln in der Prüfung nicht eingehalten werden können, wird bei Spielsportarten wie Handball, Fußball oder Volleyball der Mannschaftsteil gar nicht bewertet, sondern lediglich die Einzelleistung. „Das ist total ungerecht, weil es ja gerade im Mannschaftssport auf Teamspiel und Strategie und nicht nur auf Technik ankommt“, betont Stade.

Die Schüler wünschen sich daher leichtere Prüfungsbedingungen und eine Anpassung des Bewertungssystems. „Es wäre nur fair, wenn man zum Beispiel beim Schwimmen für die vorgegebene Distanz mehr Zeit bekommen würde“, meint Martin. Er selbst wird für das Abitur in Handball und Duathlon geprüft. Weil Schwimmtraining in Bädern nicht möglich war, hatte er sogar überlegt, sich einen teuren Neoprenanzug zu kaufen, um wenigstens im Stichkanal zu trainieren. „Aber ich bin natürlich überhaupt nicht mehr in Topform, die Grundfitness baut sich schnell ab, wenn man anderthalb Jahre nicht regelmäßig trainiert“, sagt Martin.

Trainingsrückstand zieht schlechte Noten nach sich

Der Trainingsrückstand ziehe zudem schlechtere Noten nach sich und könne sich am Ende negativ auf die Gesamtnote auswirken. „Viele von uns hatten gehofft, die Sportart, die sie weniger gut beherrschen, durch ihre Favoritendisziplin ausgleichen zu können“, erklärt Stade. Der 19-Jährige würde sich wünschen, dass die Schüler wenigstens in den letzten Wochen vor ihrer Prüfung eine Trainingsmöglichkeit bekommen. „Die Profisportler bekommen einen PCR-Test, warum geht das bei uns nicht?“, fragt sich Stade.

Auf ihren offenen Brief haben die Schüler bisher noch keine Rückmeldung erhalten.

