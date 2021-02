Lehrte/Sehnde

Ein unbekannter Stoff, der bei der Berührung mit Wasser reagierte und aufflammte, hat bei einem Entsorgungsbetrieb an der Industriestraße in Lehrte zu einem ABC-Großeinsatz der Feuerwehren aus Lehrte und Sehnde mit 92 Kräften und 18 Fahrzeugen geführt. Am Freitag kurz nach 14 Uhr hatten Mitarbeiter das verdächtige Granulat bemerkt, der Geschäftsführer hatte daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert. An zwei Stellen entdeckten die Einsatzkräfte den unbekannten Stoff, der etwas aufflammte. Nach Informationen der Feuerwehr Lehrte hatten drei Mitarbeiter davon kurzzeitig geringe Mengen eingeatmet und wurden vorsorglich an den Rettungsdienst verwiesen.

Granulat wird zur Bekämpfung von Wühlmäusen eingesetzt

Um den Stoff identifizieren zu können, sperrte die Feuerwehr die Einsatzstelle weiträumig ab und zog weitere Kräfte der ABC-Fachgruppe aus Lehrte und Sehnde zusammen. Zudem wurde eine Dekontaminationsstelle aufgebaut. Dort wurden die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz und Chemikalienschutzanzügen ausgestattet. Hinterher müssen diese in einem mehrstufigen Prozess von möglichen Schadstoffen gereinigt und wieder entkleidet werden. Der ABC-Trupp nahm dann Proben von dem Stoff, um ihn zu testen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Granulat, der etwa zur Bekämpfung von Wühlmausen in der Landwirtschaft verwendet wird.

Einsatz dauert vier Stunden

Das Granulat wurde in verschließbare Gefäße gefüllt und anschließend sicherheitshalber zusätzlich mit trockenem Zement bedeckt. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden. Erst gegen 18 Uhr konnte die Feuerwehr das Gelände wieder für den Betreiber freigeben. Im Dienst waren insgesamt 92 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen, davon 87 Ehrenamtliche der Feuerwehren aus Lehrte, Immensen, Arpke, Sievershausen und Hämelerwald sowie aus Sehnde und Höver.

