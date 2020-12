Lehrte

Gleich sechs Vereine und Institutionen aus Lehrte können sich zum Jahresende über eine Förderung ihrer besonderen Projekte und Anschaffungen freuen: Die Volksbank Lehrte-Stiftung unterstützt sie nun mit insgesamt 5300 Euro. Wegen der Pandemie hatte die Stiftung die übliche feierliche Spendenübergabe ausfallen lassen – und das Geld an die Empfänger überbracht.

Verein DoppelTerz bekommt Spende

Die Lehrte-Stiftung hat das Projekt „Verantwortungsvolle Nutzung von Smartphones“ an der Realschule gefördert. Eine Spende erhalten auch der Verein DoppelTerz für das chorsymphonische Konzert mit Instrumentalmusikern sowie die Markusgemeinde in Lehrte für das Projekt „Ma(h)l zu Markus“. Unterstützt wird auch die Stadt mit ihrer Ausstellung „Scherenschnitte“ und der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaften für den plastikfreien Weihnachtsmarkt in Aligse. Einen Zuschuss gibt es ebenfalls für die deutsche Parkinson-Vereinigung Regionalgruppe Lehrte, die einen Kurs in Stuhlgymnastik angeboten hatte.

Bereits seit zwei Jahrzehnten fördert die Volksbank-Stiftung gemeinnützige Projekte in Lehrte. Mehr als 200 verschiedene Vereine unterstützte die Stiftung nach eigenen Angaben mit insgesamt 325.000 Euro. Die verschiedenen Projekte gehören den Bereichen von Kunst, Kultur, Bildung und Erziehung über Heimatpflege und Heimatkunde bis hin zu Natur- und Umweltschutz an.

Vereine und Institutionen können sich bewerben

Volker Böckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank und der Volksbank-Stiftung Lehrte, ruft die Vereine und Institutionen der Stadt auf, sich mit ihren Projekten an die Volksbank zu wenden. „Schon jetzt können sie sich mit ihren Ideen bei uns für die Spendenvergabe im kommenden Jahr bewerben.“ Alle gemeinnützigen und nachhaltigen Projekte seien herzlich willkommen, betont er.

Neue Anträge zur Förderung von Projekten können bis Anfang Februar in den Volksbank-Geschäftsstellen in Lehrte und Sehnde oder per E-Mail an die Adresse sarah.feldmann@vb-eg.de eingereicht werden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier