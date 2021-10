Lehrte

Die Polizei Lehrte ermittelt im Fall eines beschädigten VW-Transporters. Der Wagen war bereits am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt worden. Doch erst in der Nacht zum Sonntag fiel einem Passanten gegen 4.15 Uhr auf, dass dessen Seitenscheibe eingeschlagen war. Nach Angaben des Kommissariats Lehrte wurde aus dem Transporter jedoch nichts gestohlen. Die Beamten fragen sich deshalb, ob der bislang unbekannte Täter womöglich bei einem Diebstahl gestört wurde oder den Transporter nur beschädigen wollte. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich auf der Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden.

Von Oliver Kühn