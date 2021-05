Ahlten

Eine 68-jährige Autofahrerin muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Die Seniorin wollte am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr vom Parkplatz am alten Dorfteich an der Straße Zum Großen Freien in Ahlten rückwärts ausparken. Dabei rammte sie mit ihrem VW Sharan jedoch zwei abgestellte Fahrzeuge, einen VW Passat und einen Skoda Fabia, und richtete einen Schaden von rund 5000 Euro an, wie sich später herausstellte. Die 68-Jährige kümmerte sich jedoch nicht um den Vorfall und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die inzwischen alarmierte Polizei stellte die Frau aber nach Zeugenhinweisen noch in der näheren Umgebung in ihrem Auto.

Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war die Seniorin offenkundig nicht in der Lage, Auto zu fahren und angemessen zu reagieren. Ein Polizeisprecher spricht von einem „verzögerten Denk- und Reaktionsablauf“ und demzufolge von Fahruntüchtigkeit. Hinweise auf Drogen oder Alkohol hätten sich nicht ergeben, doch möglicherweise habe die 68-Jährige Medikamente genommen oder nötige eben nicht genommen. Weil dies ein Sonderfall sei, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Von Oliver Kühn