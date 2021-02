Lehrte

Wie läuft das mit der Anmeldung? Wie komme ich zum Impfzentrum? Die Corona-Impfkampagne für Menschen ab 80 Jahren, die nun langsam in Gang kommt, wirf bei den Senioren Fragen auf. Die Stadt Lehrte steuert dem nun mit einem Service entgegen, den die örtliche SPD schon vor mehreren Wochen gefordert hatte. Im Rathaus wurde ein Servicetelefon geschaltet. Allein am ersten Tag haben dort 45 Senioren Rat gesucht, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting.

Zu Beginn der Woche hatte die Stadtverwaltung allen 2872 registrierten Bürgerinnen und Bürgern in Lehrte, die 80 Jahre oder älter sind, einen Brief mit Informationen rund um die anstehende Schutzimpfung gesendet. Darin wird unter anderem erläutert, wie die Terminvereinbarung abläuft und wie man am besten zum Impfzentrum der Region Hannover auf dem Messegelände bei Laatzen gelangt. In dem Brief sind auch Informationen über Serviceleistungen in der Stadt Lehrte enthalten – unter anderem über das Angebot des örtlichen Deutschen Roten Kreuzes, im Ausnahmefall beim Transport zum Impftermin behilflich zu sein.

Servicetelefon ist nur für Senioren da

Und schließlich ist in dem Brief die Servicetelefonnummer der Stadt genannt, die allerdings nur für die angeschriebenen Senioren gedacht ist und die die Stadt daher nicht weiter öffentlich machen will. Erreichbar ist das Servicetelefon montags bis donnerstags von 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr. Laut Nolting hält die Stadt für die am Mittwoch dieser Woche gestartete Dienstleistung vier Telefonarbeitsplätze bereit. Die meisten der 45 Anrufer am ersten Tag hätten sich nach Möglichkeiten des Transports zum Impfzentrum erkundigt.

Die Lehrter SPD hatte im Januar ein Bürgertelefon für Fragen rund um die Corona-Impfung gefordert. Die Stadtverwaltung hatte diesen Wunsch zunächst zurückhaltend behandelt. Mit einer früheren Corona-Hotline im Rathaus habe man keine guten Erfahrungen gemacht, hieß es. Die Fragen der meisten Anrufer habe man damals nicht beantworten können, weil dafür andere Behörden zuständig gewesen seien, sagt Nolting. Man habe die Fragesteller nur an andere Stellen verweisen können. Das Servicetelefon ausschließlich für Senioren, die Fragen zur Impfung haben, stellt nun also eine Art Kompromiss dar.

Von Achim Gückel