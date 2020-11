Lehrte

Die Shisha-Bar an der Bahnhofstraße in Lehrte ist erneut durch einen Verstoß gegen die Corona-Regeln aufgefallen. Die Polizei hat das Lokal am späten Freitagabend im Rahmen ihrer derzeit verstärkten Kontrollen aufgesucht – und ist direkt fündig geworden. Es ist bereits das zweite Mal nach einer Kontrolle Ende September, dass die Shisha-Bar gegen die Auflagen verstoßen hat. So wurden am Freitag von den Kunden erneut keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, was die Beamten als Ordnungswidrigkeit ahndeten. Geschlossen wurde der Betrieb in der Nacht allerdings nicht.

Mitarbeiter versuchen, Tabak zu verstecken

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass die Shisha-Bar wie schon im September gegen das Tabaksteuergesetz verstoßen hat. Nach Angaben eines Sprechers hat der Betreiber aus großen Tabakgebinden Einzelportionen gemacht. Das ist unzulässig. Denn wenn aus einem Großgebinde kleinere für mehr Geld verkauft werden, müsste der gestiegene Gewinn auch höher versteuert werden – dahinter steckt laut Polizei eine Masche. Das scheint der Betreiber auch genau zu wissen, denn nach Angaben des Sprechers hatten Mitarbeiter versucht, den Tabak vor den Beamten zu verstecken. Das misslang aber, die Ware wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun der Zoll.

Am letzten Septemberwochenende war die Shisha-Bar an der Lehrter Bahnhofstraße gleich durch mehrere Verstöße aufgefallen. Eine Gästeliste war nicht vollständig ausgefüllt, Wasserpfeifen weder ordnungsgemäß mit Tabak befüllt noch ausreichend gereinigt und desinfiziert worden. Außerdem waren unerlaubterweise Mehrwegschläuche verwendet worden. Außerdem konnte der Betreiber kein Hygienekonzept vorlegen. Darüber hinaus musste sich der Inhaber in zwei Fällen wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz verantworten. Die Beamten hatten nachts um 1 Uhr eine Minderjährige angetroffen, außerdem war das Jugendschutzgesetz nicht wie vorgeschrieben in dem Laden ausgehängt worden.

Ob und welche Konsequenzen die Verstöße nach sich ziehen könnten, müsse nun von den zuständigen Behörden entschieden werden, sagte der Polizeisprecher.

Von Oliver Kühn