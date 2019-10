Lehrte

Stefan von der Beck, Staatssekretär im Niedersächsischen Justizministerium, hat am Montag das Amtsgericht Lehrte besucht. Im Fokus stand dabei, wie man die Sicherheit im Amtsgericht verbessern kann. Von der Beck tauschte sich dafür mit Direktor Robert Glaß und dessen Kollegen aus. Ein Ziel sei, die Eingangskontrollen zu verbessern. „Regelmäßige Vollkontrollen steigern die Sicherheit für Besucher und Mitarbeiter der Amtsgerichte“, sagte von der Beck. Das zeigt auch ein Beispiel aus Lehrte: Vor drei Jahren hatte ein 62-Jähriger in einer Aktentasche ein Messer in den Verhandlungssaal schmuggeln wollen und war nur durch Zufall bei einer stichprobenhaften Kontrolle aufgeflogen.

Cuttermesser und Pfefferspray

Sicherheit in der Justiz sei ein großes Thema, dessen sich das Land nachhaltig annehmen wolle, sagte der Staatssekretär. Denn das Bild, welches das Rechtswesen in der Öffentlichkeit abgebe, müsse sich ändern: „Wir wollen zeigen, dass wir eine starke Justiz sind.“ Von diesem Selbstverständnis zeugten auch die Landeswappen, die seit Kurzem in jedem Gerichtssaal angebracht sind.

Das Lehrter Amtsgericht, an dem rund 10.000 Fälle im Jahr bearbeitet werden, besuchen mehrere Hundert Menschen im Monat. „Und bei vielen Kontrollen werden wir fündig“, weiß Direktor Glaß: „Vom Cuttermesser, das der Handwerker noch in der Tasche hat, über Pfefferspray bis hin zu aufgezogenen Spritzen ist alles dabei.“ Wichtig seien die konkreten Maßnahmen, mit denen die Sicherheit gewährleistet werden soll. Vor drei Jahren war in Lehrte etwa am Eingang eine Sicherheitsglasscheibe eingesetzt worden.

Zudem sollen etwa das Profil des Wachtmeisterdienstes geschärft und dafür landesweit 60 zusätzliche Stellen geschaffen werden. 22 davon sollen im Bereich des Oberlandesgericht Celle angesiedelt werden, zu dessen Bereich Lehrte zählt. Glaß würde es nach eigenen Worten sehr begrüßen, wenn über die zusätzlichen Stellen regelmäßige Vollkontrollen in Lehrte möglich wären.

JVA und Wahrendorff gehören zum Bereich

Zusätzlich herausfordernd sei, so Glaß, dass zum Bereich des Lehrter Gerichtes sowohl das psychiatrische Klinikum Wahrendorff als auch die Justizvollzugsanstalt Sehnde gehören. „Unsere Mitarbeiter sind aber schon sehr sensibilisiert und gut geschult“, urteilt der Amtsgerichtsdirektor.

Von Sandra Köhler