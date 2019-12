Lehrte

Die Balance zwischen dem Auftrittswunsch der Lehrter Chöre beim Adventssingen und der Geduld des Publikums an diesem Nachmittag lotet das ensemble vis-á-vis aus: Es organisiert das Konzert am Sonntag, 15. Dezember in der Matthäuskirche. „Fast die Hälfte aller Chöre in Lehrte wollte in diesem Jahr beim Adventssingen auftreten“, teilt Ensemble-Sprecher Christian Schumann mit. Damit stoße die bisherige Organisationsforme an ihre Grenzen, so stehe jedem Chor weniger Zeit zur Verfügung – und dennoch werde das ganze Programm durchaus lang.

Die weihnachtlich gestimmten Zuhörer erleben dabei einen Querschnitt durch die Lehrter Chorlandschaft: In der Kirche singen der Liederkranz Lehrte, der Männergesangverein Lehrte, der Kinderchor Singschule Aligse, Voices in change, Querliedein und Vormittagschor der Neuen Liedertafel Lehrte sowie das ensemble vis-à-vis. Zum Schluss wird, wie immer, von der gesamten Gemeinde das Lied „O du fröhliche“ gesungen.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Antje Bismark