Sievershausen

In den letzten Tagen der Passionszeit kurz vor den Osterfeiertagen bietet der Sievershäuser Bäcker Wilhelm Balkenholl ein spezielles Brot an: Das Sievershäuser Passionsbrot. Dabei handelt es sich um ein kleines, 500 Gramm schweres Dinkelbrot, das mit einer speziellen Kräutermischung verfeinert ist.

Eigentlich wollte Pastorin Hanna Dallmeier die Brote und alle diejenigen, die davon gegessen hätten, am Gründonnerstag an der Martinskirche in Sievershausen segnen. „So wollten wir uns an das letzte Abendmahl Jesu erinnern, das er mit seinen Freunden feierte – nach jüdischem Brauch mit gesegnetem Brot und Kräutern“, erläutert die Pastorin. Wegen der neuen Corona-Beschlüsse fällt die geplante Brotsegnung nun jedoch aus. Wer möchte, kann sein Brot aber auch zu Hause selbst segnen. Dallmeier stellt den Ablauf dafür als Film auf der Internetseite kirche-sievershausen.de bereit. Als Text liegt der Ablaufplan zudem an der Kirchentür zum Abholen aus.

Dinkel kommt von Bauer Depenau

Dallmeier hatte die Idee zum Sieverhäuser Passionsbrot gehabt. In der Corona-Zeit soll die Aktion eine Alternative zu Liveveranstaltungen darstellen. Normalerweise würde sich die Gemeinde an Gründonnerstag zum gemeinsamen Tischabendmahl und Essen im Gemeindehaus treffen. Damit die Menschen wenigstens coronakonform bei sich zu Hause feiern können, ist Dallmeier mit ihrer Idee des Passionsbrotes an Bäcker Balkenholl herangetreten.

Und der war sofort Feuer und Flamme. „Ich bin zwar katholisch, unterstütze die örtliche evangelische Kirchengemeinde aber natürlich gern“, sagt Balkenholl. Für das Sievershäuser Passionsbrot hat er bewusst hellen Dinkel und würzige Kräuter ausgewählt. „Die Passionszeit ist ja eine bittere Zeit, da passt kein süßes Brot, sondern eines mit Bitterkräutern“, sagt Balkenholl. Die Gewürzmischung enthält unter anderem Paprika, Pastinake, Petersilie, Rosmarin, Schnittlauch und Thymian. Das Dinkelkorn kommt von Bauer Depenaus Feld zwischen Arpke und Sievershausen.

Brot ziert das Logo der Kirchengemeinde

Wer genau hinschaut, kann auf dem Brotlaib das Logo der Kirchengemeinde mit dem Umriss der Martinskirche erkennen. Balkenholl hat es mit einer Schablone und Mehl aufgebracht. Pro Tag backt er derzeit 20 dieser Passionsbrote. Bei Bedarf will er nachlegen. Zu haben ist das Sievershäuser Passionsbrot zum Preis von 3,30 Euro ausschließlich in Balkenholls Bäckerei an der Kurfürstenstraße in Sievershausen, und zwar bis einschließlich Gründonnerstag. 30 Cent von jedem verkauften Passionsbrot gehen als Spende an die Kirchengemeinde.

Von Katja Eggers