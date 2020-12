Wer in Lehrte-Sievershausen das Friedenslicht empfangen möchte, stellt diesmal eine Laterne vor sein Haus. Pastorin Hanna Dallmeier und ihr Team bringen die Flamme im Corona-Jahr zu den Menschen. In den Vorjahren konnten sich die Bürger das Licht bei einem Gottesdienst in der Martinskirche abholen.