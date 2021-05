Sievershausen

In Sievershausen wird es bald eine neue Verkehrsinsel geben. Der Ortseingang an der Oelerser Straße ist dem Ortsrat bezüglich der dort von Verkehrsteilnehmern gefahrenen Geschwindigkeiten seit Langem ein Dorn im Auge. Jetzt soll die Situation an der Landesstraße mithilfe einer Verkehrsinsel und Verschwenkungen entschärft werden. Die Stadt werde dafür demnächst die Genehmigung von der Landesverkehrsbehörde bekommen. Das haben die beiden für Lehrte zuständigen Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch (SPD) und Rainer Fredermann (CDU) sowie Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) bei einem Ortstermin bekannt gegeben.

Ortseinfahrt ist seit 2015 Thema im Ortsrat

An der Ortseinfahrt hatten erst im September Messungen ergeben, dass sowohl ein- als auch ausfahrende Fahrzeuge mit im Schnitt 63 Stundenkilometern deutlich zu schnell unterwegs sind, sagte Markus Baumgarten vom städtischen Fachdienst Straßen und Verkehr. Bereits seit 2017 stünden die Mittel von 80.000 Euro für eine Verkehrsberuhigung im städtischen Haushalt, um die Situation zu verbessern, sagte Prüße. „Und wir beschäftigen uns schon seit 2015 mit dem Thema“, ergänzte Sievershausens stellvertretende Ortsbürgermeisterin Petra Drescher (SPD). Die dort gefahrenen Geschwindigkeiten hätten dem Land aber nicht ausgereicht, um einzugreifen.

Auf die Verweigerung der Behörde hatte der Ortsrat im vergangenen Jahr mit Unverständnis reagiert und flächendeckend Tempo 30 im Ort sowie ein Nachtfahrverbot für Lkw gefordert. Ortsbürgermeister Armin Hapke (CDU), der die Forderungen damals als möglicherweise etwas trotzig bezeichnete, wies aber darauf hin, dass auf der Oelerser Straße derzeit wegen vorhandener Straßenschäden ohnehin Tempo 30 gelte. „Wenn man sich daran hält, kommt man sich aber wie ein Verkehrshindernis vor.“

Missverständnis zwischen Stadt und Land

Die Landesbehörde habe in der Diskussion einem Missverständnis unterlegen, meinte Hanisch. Es sei gegenüber dem Land nicht genug kommuniziert worden, dass es die Stadt ist, die die Verkehrsberuhigung finanziert. In diesem Fall gebe es keine Mindestgeschwindigkeit, um eine Insel zu bauen. Die beiden Landtagsabgeordneten hatten vermittelnd in die Diskussionen zwischen Landesverkehrsbehörde und dem Lehrter Rathaus eingegriffen, sodass das Land jetzt zugestimmt hat.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schriftliche Genehmigung liegt noch nicht vor

Wann es mit dem Bau allerdings losgeht, steht noch in den Sternen. Noch fehle es an der schriftlichen Genehmigung vom Land, sagte Baumgarten. Erst dann könnten die Planungen konkret beginnen. Auf ein Planfeststellungsverfahren könne zwar verzichtet werden, trotzdem sei eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. „Da kann man mit einem Dreivierteljahr rechnen“, sagte Baumgarten. Die eigentlichen Bauarbeiten dauerten noch einmal etwa zwei Monate.

Zunächst müsse aber die Genehmigung vom Land abgewartet werden. „Wenn das zu lange dauert, sagen Sie uns Bescheid“, boten Hanisch und Fredermann den Stadtvertretern an. „Dann können wir noch mal nachfragen.“

Von Michael Schütz