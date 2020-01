Sievershausen

Über ein volles Haus konnte sich der Förderverein des TSV Sievershausen am Sonntagmorgen im Sportheim am Schmiedeweg freuen, als dort der Neujahrsempfang des Ortes auf dem Programm stand. Jedes Jahr ist ein anderer Verein oder eine Organisation zuständig – zumeist dann, wenn ein Jubiläum zu feiern ist. Der Förderverein wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.

Dementsprechend begrüßte dessen Vorsitzender Werner Guder seine Gäste im Allgemeinen und einen im Besonderen. „Wir haben heute den ältesten Einwohner des Dorfes unter uns“, sagte er und bat den 99-jährigen Walter Brandes nach vorn, um ihn per Handschlag zu begrüßen. Auf die Frage, ob der Senior den Anwesenden ein paar Worte widmen wolle, antwortete dieser zur Erheiterung mit einem kurzen „Nein, danke“.

Den mit 99 Jahren ältesten Sievershäuser, Walter Brandes (rechts), begrüßte Gastgeber Werner Guder persönlich. Quelle: Michael Schütz

Fitnessgerät wird aufgestellt

So konnte Guder, früher selbst lange Vorsitzender des TSV, auf die Planungen des Fördervereins für die nahe Zukunft schauen. „Wir haben sehr lange gebraucht, um uns mit der Stadt über einen Standort für das neue Fitnessgerät für Senioren zu einigen“, sagte er. Demnächst werde das Gerät am Danziger Platz aufgebaut. „Dort kommen viele Menschen vorbei.“ Die seien für ihn nicht nur potenzielle Nutzer, sondern auch Aufpasser gegen Vandalismus an der rund 3500 Euro teuren Neuanschaffung. Als nächstes plane der Förderverein unter anderem die Erneuerung der sanitären Anlagen im Sportheim. „Das wird noch dieses Jahr passieren“, versicherte Guder.

Nur milde Kritik an der Stadt

Den größten Teil des Neujahrsempfangs bewältigte jedoch Ortsbürgermeister Armin Hapke. Der Christdemokrat hatte einen Jahresrückblick in Bildern zusammengestellt, um die vergangenen zwölf Monate im Dorf Revue passieren zu lassen.

Bei dem Dorfoberhaupt kam die Politik natürlich nicht zu kurz. Die Kritik an der Stadt, die auch in Sievershausen gern geübt wird, blieb aber mild. Vielleicht lag es auch am fehlenden Ansprechpartner, denn Bürgermeister Frank Prüße, der sein Kommen zugesagt hatte, war erkrankt und konnte deshalb nicht kommen.

Zufrieden zeigte sich Hapke „nach einigen Irritationen“ mit der Containerlösung für die zusätzlichen Kitaplätze. Die Module stehen hinter dem Kindergarten. Allerdings könne das nur eine vorübergehende Lösung sein, denn der TSV und die Feuerwehr hätten durch den Verlust der Fläche Nachteile beim Üben und Trainieren. Nach der Kita-Nutzung müsse die Stadt für die Instandsetzung des Areals sorgen.

Umgestaltung des Ortseingangs Oelerser Straße stockt

Unzufrieden dagegen zeigte sich Hapke mit der Landesbehörde für Straßenbau. Die verkehrsberuhigende Umgestaltung des Ortseingangs Oelerser Straße sei immer noch nicht genehmigt. „Einen Termin konnten wir nicht in Erfahrung bringen“, monierte Hapke. Gleiches gelte für die Sanierung der Straße nach Arpke.

Für die Sievershäuser ein Ärgernis: Für die Sanierung der Straße nach Arpke gibt es noch keinen Termin. Quelle: Michael Schütz

Den Glasfaserausbau der Firma Htp begrüßte Hapke. „Voraussetzung ist, dass sich mindestens 40 Prozent der Haushalte für den Ausbau entscheiden.“ Deswegen appellierte er an die Gäste: „Jeder Hausbesitzer sollte bedenken, dass der Wert seiner Immobilie stark an Wert verliert, sollte sie nicht an die moderne Breitbandtechnik angeschlossen sein.“

