Sievershausen

Der Ortsrat in Sievershausen ist frustriert, weil es mit den seit vielen Jahren gewünschten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der Oelerser Straße immer noch nicht vorangeht. In der jüngsten Ortsratssitzung äußerten mehrere der Lokalpolitiker ihre Verärgerung zu dem Thema, das eigentlich schon seit dem Jahr 2017 beschlossene Sache ist. Sie reagierten damit auf Erläuterungen durch Vertreter der Stadt, die sie in der Sitzung gehört hatten. Dabei hieß es, dass die Planungen für die Verkehrsberuhigung noch nicht vorangekommen seien, weil sich die Landesbehörde für Straßenbau dazu noch nicht geäußert habe. Mehr noch: Der Ortsrat fordert nun außerdem eine flächendeckende Tempo-30-Regelung im Dorf, und er erneuert seine Forderung nach einem Nachtfahrverbot für Lastwagen auf den Durchfahrtsstraßen.

Die Umgestaltung der Ortseinfahrt aus Richtung Oelerse und des Fußgängerüberwegs zum Friedhof an der Oelerser Straße brennt den Sieverhäusern bereits seit etlichen Jahren unter den Nägeln. Schon im Jahr 2017 hatte die Stadt Lehrte Geld für eine Verkehrsberuhigung am Ortseingang bereitgestellt. Doch weil es sich bei der Oelerser Straße um eine Landesstraße handelt, hat die Behörde in Hannover dort die Hoheit.

Anzeige

Hapke : Es gibt Frust und Ärger im Ortsrat

Jetzt spricht Ortsbürgermeister Armin Hapke ( CDU) davon, dass im Ort mittlerweile Frust und Ärger über die verfahrene Situation herrsche. Der Vorschlag der Stadt Lehrte, man könne an der Ortseinfahrt eine mobile oder gar eine stationäre Blitzanlage installieren, um Raser zu bremsen, habe die Sievershäuser Politiker nicht begeistert. Solche Anlagen würden möglicherweise schnell an Wirkung verlieren. „Wir bestehen weiterhin auf die vor Jahren beschlossenen Maßnahmen des Einbaus einer Verkehrsinsel an der Olerser Straße sowie auf den Fußgängerüberweg. Die Maßnahmen müssen nun endlich vorangetrieben und umgesetzt werden“, betont Hapke.

Weitere HAZ+ Artikel

Die zweite Stellvertreterin, Tanja Gehrke, sagt indes deutlich, dass es noch einen weiteren, ganz aktuellen Grund für eine Tempobremse auf der Oelerser Straße gebe. Im dortigen Haus der Vereine soll demnächst der Jugendtreff unterkommen. „Der direkte Zugang zum Jugendzentrum macht eine Verkehrsberuhigung zwingend erforderlich, damit die Jugendlichen die Einrichtung sicher besuchen können“, meint sie.

Ortsrat: Blitzanlage bringt es nicht

Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Petra Drescher ( SPD) brachte schließlich die Einführung von Tempo 30 in der gesamten Ortslage in die Diskussion. Dieses sei besser als bloß am Ortseingang eine Blitzanlage aufzustellen. Der Ortsrat forderte schließlich einmütig, dass diese Tempobegrenzung nicht allein für die Nebenstraßen, sondern auch für die Oelerser Straße und die John-F.-Kennedy-Straße, also die Ortsdurchfahrten, gelten müsse. Speziell die Kennedy-Straße sei wegen der am Rand parkenden Autos schmal und gefährlich.

Ein Nachtfahrverbot für Lastwagen hatten Sievershausens Dorfpolitiker schon im Jahr 2017 gefordert. Diesen Wunsch wiederholten sie jetzt. Schon vor drei Jahren hatten Anwohner der Ortsdurchfahrt heftig darüber geklagt, dass der Lärm von den Lastwagen speziell in den Nacht- und frühen Morgenstunden unerträglich sei. Viele Fahrer, die die Logistikzentren im Gewerbegebiet südlich der Autobahn ansteuerten, führen gerade zu diesen Zeiten durch das Dorf statt direkt auf die A 2.

Von Achim Gückel