Vor dem Geknatter kommt Gottes Segen: Rund 90 Motorradfahrer haben mit ihren Maschinen am Sonnabend eine gemeinsame Tour gemacht. Bevor sie vor dem Martinshaus in Ahlten die Motoren anließen, holten sie sich erst noch den Segen von Pastor Hennig Runne ab. „Gott beschütze euch vor Unglück und Schaden und lasse euch stets wohlbehalten wieder zurückkehren“, sagte Runne, während er mit erhobenen Händen vor den Bikern stand.

Die Tour war rund 75 Kilometer lang und führte rund um Lehrte, Sehnde und Burgdorf. Etliche Ahltener verfolgten den Start vom Straßenrand aus. Viele winkten und hielten das imposante Spektakel mit ihren Handykameras fest. Im Gottesdienst gedachten die Biker nach der Fahrt auch den Verunglückten.

Der Motorrad-Konvoi setzt sich von Ahlten aus in Bewegung, die Tour ist etwa 75 Kilometer lang. Quelle: Katja Eggers

Im Beiwagen sitzt die 84-jährige Mutter

Dirk Dröse aus Negenborn ist froh, dass er selber bisher noch niemanden in seinem Freundes- und Bekanntenkreis durch einen Motorradunfall verloren hat. „Ich danke im Gottesdienst auch dafür, dass ich eine unfallfreie und schöne Motorradsaison erleben durfte“, sagte er. Zur Ausfahrt nahm er auf seiner Maschine seinen dreizehnjährigen Sohn Johannes mit, im Beiwagen nahm derweil Dröses 84-jährige Mutter Gertrud Platz. „Ich bin noch nie mitgefahren, aber Angst habe ich nicht“, erklärte die Ahltenerin fröhlich.

Familienausflug: Dirk Dröse nimmt seinen 13-jährigen Sohn Johannes auf dem Motorrad und seine 84-jährige Mutter Gertrud im Beiwagen mit. Quelle: Katja Eggers

Ihr Sohn hat schon mehrmals an den Motorradgottesdiensten in Ahlten teilgenommen. In diesem Jahr fand die Veranstaltung von Ahltener Motorradfreunden und Martinskirchengemeinde zum mittlerweile zehnten Mal statt. Die Idee dazu war einst beim Schützenfest entstanden. „Da wurde von Motorradgottesdiensten in Braunschweig und Hamburg erzählt, und ich dachte, dass so etwas doch auch in Ahlten funktionieren würde“, berichtete Runne.

Lederkutte statt Talar

Bei der Premiere hatte der Pastor noch keinen Motorradführerschein, aber schon ab dem zweiten Motorradgottesdienst tauschte er seinen Talar gegen eine schwarze Lederkombi und führte den Biker-Konvoi auf seiner Suzuki an. Aus gesundheitlichen Gründen fuhr Runne in diesem Jahr allerdings nicht mit. An die vorherigen Motorradgottesdienste konnte er sich noch gut erinnern. „Wir waren immer so um die 150 bis 160 Fahrer, einmal waren es sogar 220“, sagte er.

Jeder Klick ein Motorrad: In diesem Jahr sind es 86. Quelle: Katja Eggers

In diesem Jahr zählte Mathilde Kost von der Kirchengemeinde jedoch lediglich 86 Biker. „Für jede Maschine klicke ich einmal mit dem Handzählgerät – das mache ich schon seit Jahren so“, sagte die Seniorin. Dass es diesmal vergleichsweise wenige Klicks gab, schrieb die Seniorin dem Wetter zu. „Wer von weiter weg herkommen wollte, ist bei Regen vielleicht gar nicht erst losgefahren“, vermutete Kost.

