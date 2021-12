Steinwedel

Die Kirchengemeinde St. Petri in Steinwedel wird den Heiligen Abend am 24. Dezember mit insgesamt fünf Gottesdiensten feiern. Zwei davon finden unter einem Zeltdach vor der Kirche statt, sie beginnen um 14.30 sowie um 15.45 Uhr und wenden sich insbesondere an Familien mit Kindern. Dabei gilt in Bezug auf Corona die 3G-Regel. Teilnehmen dürfen also Geimpfte, Genesene und aktuell negativ getestete Personen.

In der Kirche finden später dann zwei weitere Gottesdienste statt, um 17.30 und 18.45 Uhr. Dort gilt die 2G-Regel. Die Besucherinnen und Besucher müssen durchgehend eine FFP2-Schutzmaske tragen und Abstand halten. Pastorin Ulrike Henze gestaltet die Gottesdienste zusammen mit Johanna und Elisabeth Kiebeler (Gesang).

Christnacht mit Musik und 3G-Regel

Der Gottesdienst zur Christnacht unter der 3G-Regel beginnt um 23 Uhr und wird von Pastorin Kirsten Kuhlgatz mit den Musikern von Fisherman’s Friends vorbereitet. Die Feier startet in der Kirche und endet voraussichtlich draußen vor der Tür.

Lesen Sie auch: So feiert die Matthäusgemeinde in Lehrte das Weihnachtsfest in der Corona-Zeit

Für all diese Gottesdienste bittet die St.-Petri-Gemeinde um Anmeldung am Freitag, 17. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr oder und Sonnabend, 18. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon (05136) 5565. Auch am Dienstag, 21. Dezember, ist das Telefon von 16 bis 18 Uhr für Anmeldungen besetzt.

Am ersten Weihnachtstag feiert die Gemeinde einen Abendgottesdienst um 18. Uhr. Am zweiten Weihnachtstag ist die Kirche von 10 bis 12 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet, teilt Pastorin Kirsten Kuhlgatz mit.

Von Achim Gückel