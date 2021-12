Lehrte

Die Planungen für den Heiligabend laufen in der Markuskirchengemeinde auf Hochtouren. In Corona-Zeiten hat sich die Gemeinde einmal mehr etwas Besonderes überlegt. Am Freitag, 24. Dezember, ist das Gotteshaus von 14 bis 17 Uhr für alle geöffnet. Pastorin Sophie Anca und ein Team von Ehrenamtlichen freuen sich darauf, Kinder und Erwachsene begrüßen zu dürfen, und achten natürlich darauf, dass die Kirche nicht zu voll sein wird.

Zu sehen ist der Stall mit Krippe. Neben dem Altar leuchtet der Weihnachtsbaum. Wer mag, kann sich das Licht von Bethlehem abholen und mit nach Hause nehmen. Kerzen stehen dafür bereit. „Man kann aber natürlich auch eine eigene Kerze oder Öllampe mitbringen“, erklärt Pastor Andreas Anke.

Kinder bekommen Überraschungstüten

Darüber hinaus gibt es Überraschungstüten für Kinder und eine Anregung, wie zu Hause ein Weihnachtsgottesdienst gefeiert werden kann. Immer wieder wird in der Kirche zudem Weihnachtsmusik zu hören sein. Zum Abschluss sollen um 17 Uhr auf dem Markusplatz vor dem Gotteshaus Weihnachtslieder erklingen.

Lesen Sie auch: Markus-Projekt gegen Einsamkeit: Jugendliche übernehmen Telefonpatenschaften

Um 18 Uhr gibt es in der Markuskirche einen Gottesdienst unter der 2G-Regel. Zugelassen sind dann lediglich Geimpfte und Genesene. Die Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt Anke, Gesang kommt von Angelika Gerber. Ein weiterer 2G-Gottesdienst mit Anke ist für 23 Uhr geplant. Zu hören ist das kleine Ensemble d’accord unter der Leitung von Jason Johnson.

Für beide Gottesdienste bittet die Markusgemeinde um Anmeldungen. Am Sonnabend, 18. Dezember, sowie von Montag, 20. Dezember bis Donnerstag, 23. Dezember, ist das jeweils von 15 bis 18 Uhr im Gemeindehaus möglich. Eine Anmeldung ist zudem per E-Mail an die Adresse marcus.dohm@evlka.de sowie am Mittwoch, 22. Dezember, 15 bis 18 Uhr unter Telefon (0151) 183559 möglich.

Von Katja Eggers