Wegen der angespannte Corona-Lage hat jetzt auch die evangelisch-lutherische Martinskirchengemeinde Konsequenzen für das Weihnachtsfest gezogen. Die für den Heiligabend auf dem Hof Behre im Ortskern geplanten Christvespern fallen ersatzlos aus, teilt jetzt Kirchenvorsteher Wolfgang Rottwinkel mit. Bei diesen Veranstaltungen die 2G-Vorgaben zu kontrollieren, sei für Ehrenamtliche nicht leistbar.

Die Gemeinde lädt die Ahltenerinnen und Ahltener aber dazu ein, bei einem Spaziergang das schön geschmückte Dorf und die bunt beleuchteten Fenster und Vorgärten zu erleben. Dieser Rundgang soll dann gern mit einem Besuch des Martinshauses an der Hannoverschen Straße 28 verbunden werden. Dort hat die Gemeinde für den 4. Dezember ab 11 Uhr etwas zum Mitnehmen bereitgelegt.

Festgottesdienst mit Anmeldung

Am ersten Weihnachtsfeiertag findet um 17 Uhr ein Festgottesdienst im Martinshaus statt. Für die Teilnahme ist aber eine vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 22. Dezember, 11 Uhr, erforderlich. Beendet wird das Jahr mit einer Jahresschlussandacht am Freitag, 31. Dezember, ab 18 Uhr im Martinshaus. Dafür endet die Anmeldefrist am Mittwoch, 29. Dezember, 11 Uhr.

Zum Corona-Schutz gilt für Besuche der Gottesdienste weiterhin die 2G-Regel. Es dürfen also nur Geimpfte und Genesene teilnehmen. Außerdem müssen Besucherinnen und Besucher durchgängige, also auch am Sitzplatz, FFP2-Masken tragen. Der Gemeindegesang entfällt, es gilt das Gebot, 1,5 Meter Abstand zu halten.

Die Anmeldung sind im Kirchenbüro unter Telefon (05132) 6949, der Mailadresse kg.ahlten@evlka.de oder über die Internetseite der Martinsgemeinde möglich.

Von Achim Gückel