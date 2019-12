Immensen

Sie jubeln schon wieder: Die Freunde historischer Fahrzeuge in Immensen haben erneut bei einem Vereinswettbewerb von Coca-Cola gewonnen. Während sie im vergangenen Jahr schon eifrig Dosenlaschen und Flaschendeckel mit sogenannten Cola-Codes gesammelt hatten, legten sie in diesem Jahr sogar noch eine Schippe obendrauf. Mit der stolzen Summe von 47.164 Codes schaffte es der Verein diesmal bis aufs Siegertreppchen – und kassierte 20.000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte es für den vierten Platz 10.000 Euro gegeben.

Den symbolischen Scheck über 20.000 Euro nahmen Immensens Dampfmaschinen- und Treckerfreunde jetzt vor ihrer Vereinsscheune inmitten alter Traktoren und Dampfwalzen aus den Händen von Getränke-Vertreterin Julika Hettlich entgegen.

Das ist nur ein Bruchteil der Dosenlaschen, die der Verein für den Wettbewerb zusammengetragen hat. Quelle: Katja Eggers

„Wir haben viel Cola getrunken“

Diesmal hatten die Mitglieder von Juli bis September gesammelt. Nach der Arbeit klapperten sie auf der Suche nach leerem Pfandgut unermüdlich die Super- und Getränkemärkte ab, sortierten emsig die Deckel von Flaschen und die Laschen von Dosen aus und gaben die zwölfstelligen Codes, die dort vermerkt waren, akribisch in ein Online-Portal ein. „Wir haben viel Cola getrunken und waren dann natürlich hellwach“, erzählte Vereinsmitglied Henning Brandes augenzwinkernd. Er hatte seinerzeit auch die Idee zur Teilnahme an dem Wettbewerb gehabt.

Er schätzt, dass die Aktion insgesamt rund 500 Stunden in Anspruch genommen hat. „Schon nach dem Dreschefest im August sind seinerzeit etliche Mitstreiter noch geblieben und haben mit uns bis morgens Codes im Internet eingegeben“, erinnerte sich Schriftführerin Regina Buchholz. Unterstützt wurden die Fahrzeugfreunde vor allem von den Immenser Schützen. Aber auch Immenser Bürger, Freunde, Familie und Nachbarn machten eifrig mit. „Das war wieder eine super Gemeinschaftsleistung, die das ganz Dorf zusammengeschweißt hat“, betonte Brandes.

Von ihrem Preisgeld wollen die Freunde historischer Fahrzeuge die vereinseigenen Toiletten sanieren. Quelle: Katja Eggers

Ihr Preisgeld wollen die Immenser Dampfmaschinen- und Treckerfreunde in die dringend nötige Sanierung ihrer Sanitäranlagen investieren. Da es unter den Vereinsmitgliedern etliche Handwerker gibt, soll viel in Eigenregie gestemmt werden. Falls am Ende dann noch Geld übrig bleibt, ist es laut Buchholz für die Renovierung des vereinseigenen kleinen Museums vorgesehen. Die Freunde historischer Fahrzeuge bewahren historische Geräte wie Handmühlen und Werkzeuge in einem verwinkelten Raum im Keller ihrer Vereinsscheune auf.

Wenn nach der Toilettensanierung noch Geld übrig bleibt, soll es in die Renovierung des kleinen Museums fließen. Quelle: Katja Eggers

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers