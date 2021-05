Die Corona-Lage lässt es zu: Seit ein paar Tagen darf die Außengastronomie wieder öffnen. Das haben über Pfingsten auch in Lehrte viele Gäste genutzt. Obwohl das Wetter zunächst etwas zu wünschen übrig ließ, freuten sich die Gastwirte über viel Besuch. Ein Besuch in drei Lokalen in der Innenstadt.