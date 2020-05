Lehrte

Für knapp 40 Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte steht das Abitur in diesem Jahr unter schwierigen Vorzeichen: In der Corona-Krise werden sie unter strengen Hygienevorgaben geprüft. Mit rund drei Wochen Verspätung haben am Montag die schriftlichen Klausuren begonnen. Mit Geschichte ging es los, am Dienstag stand die Matheprüfung auf dem Programm. Am Donnerstag geht es mit der Abschlussarbeit in Biologie weiter.

Für Schüler und Lehrer gelten strikte Hygienemaßnahmen. Die Schüler dürfen das Gebäude nur einzeln betreten und müssen sich am Eingang die Hände desinfizieren. In den Prüfungsräumen stehen die Tische im nötigen Sicherheitsabstand, die Aufgabenblätter liegen schon auf den Tischen. Sie durften nur mit Handschuhen verteilt werden. Handapparate wie etwa Fremdwörterbücher, die während der Prüfung zugelassen sind, müssen nach Gebrauch stets aufs Neue desinfiziert werden.

Räume werden regelmäßig gelüftet

Eine Mund-Nase-Bedeckung müssen die Schüler während der Prüfung nicht tragen. „Das wäre bei einer Prüfungszeit von 300 Minuten zu anstrengend“, erklärt IGS-Leiter Bernhard Mellentin. Die Räume würden aber regelmäßig gelüftet. Die Schule habe die Prüflinge zudem auf mehrere Klassenzimmer verteilt.

„Obendrein halten wir vier Räume besonders vor“, erklärt Mellentin. Falls ein Schüler während der Prüfung plötzlich Corona-Symptome wie etwa Husten zeige, könne er sofort von den anderen Schülern separiert werden und die Klausur in einem der separaten Räume allein zu Ende schreiben. „Zum Glück mussten wir von dieser Möglichkeit aber noch keinen Gebrauch machen“, betont Mellentin. Bisher sind alle Schüler zu den Prüfung angetreten.

Mellentin: „Die Schüler sind sehr motiviert“

Der Schulleiter hat den Eindruck, dass die Prüflinge auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie sehr motiviert sind. „Die Schüler geben Gas, die wollen wirklich“, betont Mellentin. Er zollt ihnen großen Respekt: „Unter dem Licht der Corona-Krise Abitur zu schreiben, ist wirklich eine Herausforderung.“

Da sich die Prüfungen verschoben und die Klausurtermine sehr verdichtet hätten, müssten einige Schüler in diesem Jahr mitunter drei Klausuren innerhalb einer Woche schreiben. „Das ist schon sehr sportlich“, meint Mellentin.

Diskussionen um Abi-Absage sorgt für Unsicherheit

Wegen der Durchführung des Abiturs während der Corona-Krise hatte es an der Landesregierung im Vorfeld Kritik gegeben. Die Opposition hatte gefordert, statt verpflichtender Abschlussprüfungen Durchschnittsnoten als Abschlussnoten zu werten. Lehrtes IGS-Leiter begrüßt es jedoch ausdrücklich, dass die Abiturprüfungen nun stattfinden. Die Schüler hätten Zeit gehabt, sich zu Hause vorzubereiten. In der vergangenen Woche hätten Fachlehrer unter dem Motto „Fit 4 Abi“ zudem in der Schule für Fragen und inhaltliche Vertiefungen zur Verfügung gestanden.

Mellentin kritisiert jedoch, dass während der Vorbereitungsphase immer noch über eine mögliche Absage diskutiert wurde und sich Landeschefs nicht einig waren. „Die ganze Situation war für die Schüler ja eh schon belastend, das Hin und Her der Politik sorgte für zusätzliche Unsicherheit“, meint der IGS-Leiter.

Aushändigung der Zeugnisse ist für 9. Juli geplant

Die schriftlichen Prüfungen enden an der IGS am Mittwoch, 27. Mai, mit der Arbeit in Politik-Wirtschaft. Die mündlichen Prüfungen sollen vom 17. bis zum 19. Juni bis über die Bühne gehen. Die Aushändigung der Abiturzeugnisse ist für den 9. Juli geplant.

Wie eine Abiturfeier an der Lehrter IGS aussehen könnte, steht derzeit noch nicht fest. Mellentin kann sich aber vorstellen, dass die Feier in kleinen Gruppen, ohne Eltern und Freunde und mit nötigen Sicherheitsvorkehrungen in der Sporthalle stattfinden könnte. „Denkbar wäre auch, dass die Tutoren die Abiturzeugnisse in den jeweiligen Kursen vergeben“, sagt Mellentin.

Von Katja Eggers