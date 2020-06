Lehrte

Etwas unsicher steht der dreijährige Emil am Beckenrand. Er trägt orangefarbene Schwimmflügel um die kleinen Oberarme. Großmutter Bärbel Strote wartet im Wasser und streckt ihm die Arme entgegen. Sie ermutigt ihn, bis er ihr freudig entgegen hüpft.

In jedem anderen Sommer wäre dies eine an Alltäglichkeit kaum zu übertreffende Begebenheit. Doch in diesem Jahr, an diesem Freitagmittag im Lehrter Freibad, ist es doch mehr. Emil hat seine Großmutter im Frühling wochenlang nicht gesehen. Nun, da das Bad nach der Corona-Zwangspause und Reparaturarbeiten wieder geöffnet hat, genießen die beiden den ersten Freibadbesuch in diesem Jahr.

Gestaffelte Öffnungszeiten , Masken, Abstand

Ganz so wie früher kann der natürlich nicht ablaufen. Das Bad öffnet jetzt täglich von 8 bis 10 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 16 bis 18 Uhr – jeweils für 200 Besucher. Die müssen ihre Daten angeben, im Innenbereich Masken tragen, Abstand halten. Sprungturm und Rutsche sind gesperrt, ebenso Innenduschen und Umkleiden.

„Ich möchte nicht noch mal darauf verzichten, meine Enkel zu sehen“: Bärbel Strote und Enkel Emil erfrischen sich im Freibad. Quelle: Johanna Stein

Strote findet diese Regeln sinnvoll. „Besser vorsichtig sein, als nachher jammern“, sagt sie. Außerdem möchte sie die Lockerungen nicht wieder aufs Spiel setzen. „Ich möchte nicht noch mal darauf verzichten, meine Enkel zu sehen“, sagt Strote. „Deswegen bin ich mit diesen Maßnahmen sehr einverstanden.“

Unter der Woche kamen nur bis zu 80 Gäste

Diese Meinung teilen wohl viele Badegäste. Zumindest hielten sich fast alle an die Regeln, berichtet Bad-Chef Thilo Schumacher. „Das klappt alles sehr gut. Die Mehrheit freut sich, wieder schwimmen zu dürfen – auch mit den Einschränkungen“, sagt er. Abstand zu halten sei auf dem gut 28.000 Quadratmeter großen Gelände ja ohnehin nicht schwierig. Noch mal leichter wird es durch den Umstand, dass die Auslastung des Bades in der ersten Woche bei nicht einmal 50 Prozent liegt. Selbst bei strahlender Sonne und Temperaturen knapp unter 30 Grad haben in den vergangenen Tagen stets nur 60 bis 80 Menschen das Bad besucht.

Besucher Petrov : „Zwei Stunden sind zu kurz“

Das hat auch Petra und Klaus Schmidt-Tietz überrascht. Das Lehrter Ehepaar genießt am Freitagmittag die Ruhe im Freibad. „Hier läuft alles ganz relaxt. Wir hatten es uns voller vorgestellt“, sagt Petra Schmidt-Tietz. Auch sie hat mit den Regeln kein Problem. „Zettel ausfüllen, Maske tragen, Abstand halten – das ist ja das, was man die ganze Zeit schon macht“, sagt sie. Ihr Mann ist vor allem von der Einbahnstraßenregelung im Schwimmerbecken überzeugt. „Das sollte man beibehalten, sonst musste man ja immer ausweichen“, sagt er.

Mit den Hygieneregeln können sich die Besucher gut arrangieren. Nur einen Kritikpunkt hat Peter Petrov, der mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern im Nichtschwimmerbereich spielt. „Zwei Stunden sind nicht genug Zeit, um sich abzukühlen“, sagt der 33-Jährige. „Vier Stunden wären besser.“

Öffnungszeiten im Freibad Lehrte sollen ausgeweitet werden

Die eingeschränkten Öffnungszeiten haben auch schon andere Gäste bemängelt, sagt Bad-Chef Schumacher. „Wir wollten eben erst mal sehen, wie händelbar alles ist“, erklärt er. „Aber jetzt, wo wir wissen, dass es funktioniert, wollen wir die Öffnungszeiten zeitnah erweitern“, verspricht er. Eine Schließung in der Mittagszeit werde es aber auch dann geben, um die Anlage gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

Onlinereservierung soll vor den Ferien kommen

Spätestens bis zu den Sommerferien soll es außerdem möglich sein, Einzelkarten auf der Internetseite www.lehrter-baeder.de zu kaufen. Dort müssen Gäste sich dann auch einen Platz im Freibad reservieren. So sollen lange Schlangen verhindert werden. Nach einer kurzen Übergangsphase sei die Onlineanmeldung dann verpflichtend, und Besucher könnten nicht mehr spontan vorbeikommen, sagt Schumacher. „Das ist für Ältere vielleicht schwierig. Aber wir sehen beim Zoo Hannover, der das gleiche System nutzt, dass es funktioniert“, sagt der Bad-Chef.

Von Johanna Stein