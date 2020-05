Lehrte

In den kommenden Wochen müssen derzeitige Viertklässler in Lehrte für die weiterführenden Schulen in der Stadt angemeldet werden. Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise soll dies nun online über die Bühne gehen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf den Internetseiten des Gymnasiums Lehrte, der Realschule, der Integrierten Gesamtschule und der Oberschule in Hämelerwald finden sich ab sofort entsprechenden Formulare für die Anmeldung. Diese können zu Hause heruntergeladen, ausgefüllt und danach auf dem Postweg oder per E-Mail an die Schulen übersandt werden.

Sollte es notwendig sein, dringende Fragen in einem persönlichen Gespräch zu klären, muss es zuvor eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Schule geben, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Weitergehende Informationen gebe es auch auf den Internetseiten der Schulen. Letzter Tag zur Anmeldung ist der 11. Juni.

Das sind die Internetadressen und Telefonnummern

Das Gymnasium ist im Internet unter der Adresse www.gym-lehrte.de zu finden und telefonisch unter (05132)-8303331 erreichbar, die Realschule unter www.realschule-lehrte.de und Telefon (05132) 8300630, die IGS unter www.igs-lehrte.de und Telefon (05132) 864820 sowie die Oberschule in Hämelerwald unter www.obs-hw.de und Telefon (05175) 954878.

