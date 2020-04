Ab Montag, 20. April, nehmen Lehrtes Lokalpolitiker ihren Sitzungsbetrieb wieder auf. Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise geht das aber nur unter strengen Auflagen. Mandatsträger und Gäste müssen auf Distanz bleiben. Die Regelungen im Überblick.

So funktionieren Lehrtes politische Sitzungen in Corona-Zeiten

