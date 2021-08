Lehrte

Nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause durfte der Rebensaft am Wochenende wieder in Strömen fließen: An drei Tagen haben die Besucher auf dem Rathausplatz das mittlerweile 34. Weinfest gefeiert – und das mit viel Spaß trotz strenger Auflagen. Die Besucherzahl war auf 500 begrenzt und wurde mittels Wäscheklammern kontrolliert: Wer sich am Eingang registriert hatte, bekam nicht nur eine medizinische Maske geschenkt, sondern obendrein eine Klammer angesteckt und musste diese beim Verlassen wieder abgeben. Wenn die 500 Klammern alle waren, war die Besuchergrenze erreicht. Das Weinfest war nach anderthalb Jahren wieder die erste große Veranstaltung in Lehrte.

„Wir hatten aber immer genügend Klammern übrig und mussten zu keiner Zeit jemanden abweisen“, erklärte Udo Gallowski, Chef des organisierenden Stadtmarketingvereins. Auch am Einlass habe alles sehr gut geklappt. „Die Menschen waren super vorbereitet und hatten ihre Nachweise sofort parat gehabt.“ Die meisten der Besucher seien vollständig geimpft gewesen. Darüber hinaus kamen nur Genesene oder Getestete aufs Gelände. Um einen guten Platz an einem der Bierzelttische zu ergattern, hatten viele schon vor der offiziellen Eröffnung am Eingang ausgeharrt.

Das 34. Lehrter Weinfest ist diesmal auch schon am Freitag sehr gut besucht. Quelle: Katja Eggers

Vor der Bühne wird getanzt

Während sonnabends beim Weinfest in der Vergangenheit immer am meisten Andrang herrschte, war diesmal auch der Freitagabend bestens besucht. Die Besucher hatten gute Laune, lachten und scherzten und stießen fröhlich miteinander an. Zu späterer Stunde wurde vor der Bühne auch getanzt, und DJ Walter Nebel erfüllte Musikwünsche.

„Endlich wieder eine größere Veranstaltung und ein weiterer Schritt Richtung Normalität“, sagte Besucher Hartwig Liebau. „Ich freue mich total, dass ich meinen Wein jetzt mal wieder mit vielen Menschen anstatt im kleinen Kreis zu Hause genießen kann“, meinte Jutta Rohde. Dass die Masken lediglich an den Tischen abgenommen werden durften, störte beim Weinfest die wenigsten. „Freiheit geht auch mit Mundschutz“, betonte Lutz Müller aus Lehrte.

Lesen Sie auch: So war das Weinfest 2019 ohne Corona

Zur Galerie Beim Lehrter Weinfest haben die Besucher auch mit Corona-Einschränkungen gern gefeiert. Schon am Freitagabend war der Rathausplatz gut gefüllt, am Sonntag ging es etwas ruhiger zu.

Rosé-Wein ist besonders gefragt

Winzer Timo Sauerwein von der Mosel freute sich, wieder seinen Stand auf dem Weinfest zu haben. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung pandemiebedingt ausgefallen. Nun schenkte Sauerwein wieder etliche Gläser voll. „Man merkt, wie glücklich die Leute sind, wieder in Gesellschaft feiern zu können“, sagte Sauerwein. Gefragt seien in diesem Jahr vor allem Rosé-Wein und auch Rosé-Sekt gewesen, erklärte der Winzer.

Lutz Müller (links) lässt sich von Winzer Timo Sauerwein ein Glas Rosé-Sekt einschenken. Quelle: Katja Eggers

Einen Winzerbrunch gab es beim Weinfest am Sonntag diesmal allerdings nicht, stattdessen genossen die Besucher eine Erbsen-Riesling-Suppe. Traditionell nutzten vor allem Stammkunden den ruhigeren Sonntag, um sich vor Ort in Ruhe beim Weinkauf beraten zu lassen.

Stadtmarketing zieht positives Fazit

Das Fazit des Stadtmarketings fiel am Ende durchweg positiv aus. „Nach anfänglichen Sorgen sind wir froh und dankbar, dass alles so gut geklappt hat“, sagte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sonja Truffel. Die Wertschätzung sei enorm gewesen. „Viele haben sich persönlich bei uns für die Veranstaltung bedankt“, sagte Truffel.

Lesen Sie auch: Warum 2020 sogar das Mini-Weinfest abgesagt wurde

Im Vorfeld hatte wegen der sich ständig ändernden Hygieneauflagen große Anspannung geherrscht. Das Weinfest hatte bis zum Schluss auf der Kippe gestanden – und am Freitag hatte es obendrein noch Pannen gegeben. Während des Aufbaus war in Teilen Lehrtes für drei Stunden der Strom ausgefallen. „Da konnten die Winzer die Weine nicht kühlen“, berichtete Truffel. Auch der Schlüsselbund für die Energiesäulen war lange nicht auffindbar. Ein Winzer von der südlichen Weinstraße hatte auf dem Weg zum Weinfest gar auf der Autobahn seinen Anhänger verloren. Bei diesem hatte sich die Deichsel gelöst, zum Glück gab es jedoch keinen Unfall.

Von Katja Eggers