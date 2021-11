Neun Friseurinnen und Friseure aus Lehrte wollen dabei helfen, die Weltmeere zu retten: Sie sammeln abgeschnittene Haare, die dann in Nylonstrümpfe gefüllt werden und als Ölfilter in verschmutzten Gewässern zum Einsatz kommen. In der Region Hannover ist die Aktion bisher einmalig.