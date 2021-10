Immensen

„Am Anfang waren wir ein verrückter Hühnerhaufen, mittlerweile kriegen wir auch Pakete nach Norwegen hin.“ So hat Sabine Zastrow, die Leiterin des Dorfladens in Immensen die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Geschäft augenzwinkernd zusammengefasst. Die Marktleiterin blickte am Sonnabend bei einem kleinen Festakt auf das einjährige Bestehen des Genossenschaftsprojekts zurück.

Der Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen hatte fast auf den Tag genau vor einem Jahr erstmals seine Türen geöffnet, wird mittlerweile täglich im Schnitt von 300 bis 400 Kunden besucht, und schreibt schon jetzt in einigen Monaten schwarze Zahlen. Das Sortiment umfasst rund 3000 Artikel. Darüber hinaus gibt es eine Reinigungsannahme, eine Lottostelle, ein Café und eine Poststelle. Das Projekt zählt inzwischen 327 Anteilszeichner, die den Laden mit rund 115.500 Euro Bürgerkapital ins Laufen gebracht haben.

Michael Clement, Vorsitzender des Dorfladenbeirats (rechts), und sein Stellvertreter Fabian Fischer freuen sich beim Fest am Sonnabend über einen Mandelkuchen in Form einer Eins. Quelle: Katja Eggers

Stellvertretender Regionspräsident lobt Engagement

Wie am 7. April 2018 bei der Gründungsversammlung versprochen, verlosten Michael Clement, der Vorsitzende des Beirates, und sein Stellvertreter Fabian Fischer beim Jubiläumsfest am Sonnabend unter den 237 Anteilszeichnern von damals Tombolapreise. Für die Kunden gab es Bratwurst, Schinkengriller und Kürbissuppe. Der Nachwuchs vergnügte sich beim Kürbisschnitzen.

Thorsten Weigelt und Tochter Leana (9) haben Spaß beim Kürbisschnitzen. Quelle: Katja Eggers

Nach Ladenschluss durften sich das Dorfladen-Team und die Immenser auf die Schultern klopfen. „Ich bin überwältigt, was Sie hier mit so großem Engagement auf die Beine gestellt haben und hoffe, dass das Beispiel des Dorfladens Immensen künftig auch andernorts in der Region Schule macht“, erklärte Michael Dette, stellvertretender Regionspräsident.

Eine Vision ist Stein geworden

Die Glückwünsche der benachbarten Kirchengemeinde überbrachte Pastor Thorsten Leißer. Als er und Clement vor zweieinhalb Jahren auf dem heutigen Grundstück des Dorfladens gestanden und eine Vision gehabt hätten, habe man sie oftmals für verrückt erklärt. Aus der Vision von damals sei mittlerweile Stein geworden. „Der Dorfladen ist heute ein Symbol dafür, dass Menschen alles erreichen können, wenn sie zusammen anpacken“, sagte Leißer und deutete dabei auf die Baustelle hinter dem Dorfladen. Erst vor knapp drei Wochen hatten dort die Bauarbeiten für das neue Gemeindezentrum begonnen, das zusammen mit dem Dorfladen künftig Immensens neue Dorfmitte bilden soll.

Die Dorfladen-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind ein eingespieltes Team. Quelle: Kaja Eggers

Kunden schätzen Gespräche und zentrale Lage

Mit dem Dorfladen war in Immensen eine Versorgungslücke geschlossen worden. Zuvor waren immer wieder Versuche gescheitert, in der Ortschaft einen Supermarkt anzusiedeln. Die Kunden wissen das Geschäft an der Bauernstraße daher umso mehr zu schätzen. „Das hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagte etwa Roswitha Hilmer. Sie ist nicht nur Anteilszeichnerin und Stammkundin, sondern engagiert sich im Dorfladen auch ehrenamtlich, indem sie neue Waren in die Regale räumt. „Ich freue mich, wenn ich dabei mit den Kunden ins Gespräch komme“, erklärte Hilmer.

Thorsten Weigelt ist ebenfalls Stammkunde im Dorfladen. „Wir kaufen meistens frisch ein, man bekommt hier fast alles und muss dafür nicht weit fahren“, betonte Weigelt. Seine Tochter Leana kommt zum Einkaufen aus einem ganz einfachen Grund gern mit. „Weil’s cool ist“, sagte die Neunjährige.

Von Katja Eggers