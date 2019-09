Lehrte

Die Lehrter lieben ihren Wochenmarkt. Das war am Sonnabend zu sehen, als etliche Besucher zur Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen des Marktes kamen. An den Ständen vor der Matthäuskirche bildeten sich lange Schlangen, dazwischen war es ebenfalls voll. Neugierige konnten sich bei Sonderaktionen wie historischer Handwerkskunst beteiligen. Vor dem Café am Mark, der Metzgerei Stache und der Bäckerei Maaßen brummte es bei Livemusik und Leckereien ebenfalls.

Stadt und Stadtmarketing waren mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. In der Matthäuskirche konnten die Besucher auf den Turm klettern und die farbenfrohe Quiltausstellung der Gruppe Nordsternquilter bewundern. Vor dem Altar lud Diakon Oliver Salzer mit seiner Gitarre zum Singen ein. Auf dem Markt schauten die Besucher Roswitha Schrader beim Spinnen mit Handspindel und Spinnrad über die Schulter oder schwangen bei Kunstschmied Falk Laxander auch selbst einmal den Hammer.

Freya Wulfestieg und ihre Tochter Isabella (8) lassen sich von Falk Laxander die Kunst des Schmiedens erläutern. Quelle: Katja Eggers

Auch viele junge Besucher und Familien

„Mich freut besonders, dass heute nicht nur Stammkunden da sind, sondern auch viele neue und vor allem jüngere Besucher und Familien mit Kindern“, sagte Prokurist Michael Riebe vom Betreiber Attraktive Wochenmärkte. Denn um den Wochenmarkt und seinen Standort hatte es in der Vergangenheit sowohl in der Politik als auch unter Händlern und Kunden viele Debatten gegeben. Im Februar 2018 hatte der Rat schließlich mehrheitlich entschieden, dass der Markt an der Kirche bleiben und nicht an das Citycenter in der Lehrter Innenstadt umziehen sollte.

Viele Händler hätten sich seinerzeit zwar einen Umzug gewünscht, seien dem Markt aber auch am alten Standort an der Kirche treu geblieben. Dazu habe vermutlich auch die neue Aufstellung der Stände beigetragen. „Seit wir sie kompakter, im Rund und mit einem Hauptgang angeordnet haben, gibt es wieder mehr Marktplatz-Flair“, sagte Riebe. Mit derzeit 17 Ständen sei der Lehrter Wochenmarkt im Vergleich zu anderen Wochenmärkten relativ gut aufgestellt. „Weil die Betreiber des Geflügelstandes in den Ruhestand gegangen sind, brauchen wir allerdings noch dringend einen Nachfolger“, sagte Riebe.

Gewinnspiel: Marion Kulling hebt bei Michael Riebe vom Betreiber Attraktive Wochenmärkte den Kürbis an, um dessen Gewicht zu schätzen. Quelle: Katja Eggers

Trend geht zu Nachhaltigkeit und Erlebniskultur

Ob ein Wochenmarkt Zukunft habe, entscheide aber vor allem die Bevölkerung, die das Angebot annehme oder nicht. Um noch mehr Besucher anzulocken, müssten die Händler künftig vielleicht mehr Aktionen anbieten, sagte Riebe: „Der Trend geht auch auf den Wochenmärkten zu mehr Erlebniskultur und Event-Gastronomie.“ Auch Nachhaltigkeit, etwa durch Verzicht auf Plastikverpackungen, sei ein Thema.

Das begrüßte auch Marktbesucher Tobias Neumann. Wochenmärkte sind ihm wichtig. „Hier kann ich Bioprodukte einkaufen, ohne dass sie in Plastik eingeschweißt sind, so wie es in den Supermärkten in der Regel der Fall ist“, sagte der junge Familienvater. Begrüßen würde er es, wenn der Markt künftig auch mehr Präsenz im Internet zeigen würde. „Ohne digitale Medien geht es heute nicht“, betonte der Lehrter.

Ältere Marktbesucher und Stammkunden freuten sich indes vor allem, dass der Markt an der Kirche geblieben und für sie weiterhin bequem erreichbar ist. „Außerdem gehören Markt und Marktkirche zusammen – schon wegen des Namens“, sagte Werner Buchholz.

Das sagen die Händler Mancher Händler hätte sich gewünscht, dass der Lehrter Wochenmarkt in die Innenstadt umzieht. Dass es nun anders gekommen ist, haben sie aber akzeptiert. Auch Biobäuerin Sonja Stolze hatte auf einen anderen Standort gehofft. „Aber wir sind natürlich trotzdem geblieben und auch der Meinung, dass sich der Markt in eine gute Richtung entwickelt“, sagte sie. Karin Börsing und ihr Mann Kurt hätten einen Standortwechsel ebenfalls begrüßt: „Vielleicht hätten wir dort mehr und neue Kunden angesprochen, aber wir passen uns an und freuen uns, dass die Jubiläumsaktion so viele Besucher angezogen hat.“ Auch Blumenhändlerin Brigitte Uhl freute sich über den Andrang am Jubiläumsmarkttag: „Wenn es so voll ist, macht es gleich noch mehr Spaß – nur leider sieht es hier an anderen Markttagen anders aus.“ Andrea Schacht vom Klusmann-Stand mit Meerdorfer Schinkenspezialitäten ist derweil zufrieden, dass der Markt an der Kirche geblieben ist. „Gerade viele ältere Kunden haben damals gesagt, dass sie den Markt am Citycenter nicht nutzen würden, weil dort die Wege zu den Parkplätzen viel weiter wären“, sagte Schacht. Sie würde sich jedoch künftig mehr Aktionen auf dem Markt wünschen. „Das lockt Besucher an – so voll wie beim Jubiläum war es hier lange nicht!“

Von Katja Eggers