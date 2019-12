Lehrte

Die Kinder sind aus dem Haus, berufliche Kontakte fehlen, der Partner stirbt und auch im Freundeskreis gibt es immer mehr Todesfälle: Einsamkeit nimmt im Alter zu. Laut einer Studie leben derzeit mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland allein. Das DRK Lehrte will der Einsamkeit im Alter vorbeugen und weitet daher seine Angebote für Senioren aus.

Dass viele Menschen gerade im Alter einsam sind, hatte sich jüngst zu Heiligabend gezeigt. Das DRK hatte unter dem Motto Gemeinsam statt einsam ins Rotkreuz-Zentrum an der Ringstraße erstmals Menschen eingeladen, die den Feiertag ansonsten allein zu Hause gesessen hätten. Unter den 25 Gästen waren auch Flüchtlinge und Jüngere, die meisten waren jedoch Senioren.

Premiere zu Heiligabend ist voller Erfolg

Bei der Feier im weihnachtlich geschmückten Rotkreuz-Zentrum gab es für sie Kaffee und Kuchen sowie ein Drei-Gänge-Menü. Es wurde gemeinsam geklönt und gespielt. Teilnehmer hatten die Veranstaltung sehr gelobt. „Viele sagten uns, dass es für sie nicht hätte schöner sein können“, erzählt Achim Rüter, Chef des DRK-Ortsvereins Lehrte. Weil die Premiere ein voller Erfolg gewesen sei, will das DRK sie im nächsten Jahr erneut anbieten.

Darüber hinaus möchte sich der Ortsverein 2020 generell mehr mit Seniorenthemen beschäftigen. So soll zum Bespiel das beliebte Seniorencafé, das bisher stets am letzten Sonntag im Monat im Rotkreuz-Zentrum stattfindet, auf Wunsch der Besucher künftig öfter angeboten werden. „Zweimal im Monat wäre schön“, meint Rüter.

Derzeit keine Seniorentreffen in Begegnungsstätte

Beim Seniorencafé treffen sich bis zu 20 Senioren zu Kaffee, Kuchen, Gesprächen und Gesellschaftsspielen. In der Begegnungsstätte an der Goethestraße bietet das DRK zudem an jedem ersten und dritten Montag im Monat ein Seniorencafé an. Weil die ehrenamtliche Helferin, die den Nachmittag federführend organisiert, nicht mehr zur Verfügung steht, gibt es derzeit allerdings keine Treffen in der Begegnungsstätte. Rüter geht jedoch davon aus, dass die Veranstaltung im Februar fortgesetzt werden kann.

Auch viele DRK-Helfer sind Senioren

Im neuen Jahr möchte das DRK für Senioren zudem ein Tagesseminar zur Vorbereitung auf den Ruhestand anbieten. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, das Konzept steht jedoch bereits. In dem Seminar will das DRK mit den Teilnehmern gemeinsam erarbeiten, wie der Alltag im Ruhestand sinnvoll strukturiert werden könnte. „Es soll geschaut werden, welche Neigungen, Interessen und Stärken der Einzelne hat und wie viel Zeit jemand vielleicht auch hat, um sich ehrenamtlich einzubringen“, erläutert Rüter.

Der Chef des DRK Lehrte betont jedoch, dass die Teilnehmer sich dem DRK gegenüber nicht verpflichtet fühlen müssten. Ziel sei auch hier, der Einsamkeit im Alter vorzubeugen. „Wenn sich jemand bei uns engagieren möchte, wäre das natürlich schön, aber das Seminar ist generell offen für alle Senioren“, sagt Rüter. Auch über das Ehrenamt könnten neue Kontakte geknüpft werden – rund die Hälfte der DRK-Ehrenamtlichen sind Senioren.

Ideen-Workshop geplant

Um zu erfahren, wofür sich Ältere interessieren und welche Angebote sie sich wünschen, will das DRK im ersten Quartal 2020 einen Ideenworkshop einrichten. Das nächste Seniorentreffen im Rotkreuz-Zentrum an der Ringstraße 9 ist für Sonntag, 26. Januar, 14.30 bis 17 Uhr, geplant.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers