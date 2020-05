Hämelerwald

Es sind Gurken und Bratwurst, Ziegenkäse, Brot und Tomaten, Eier, Zwiebeln und allerlei andere landwirtschaftliche Produkte: Was die Mitarbeiter des Guts Adolphshof ernten und verarbeiten, kommt nicht allein im Hofladen und auf Märkten zum Verkauf. Seit sieben Jahren setzt der Demeter-Gutshof auch auf das Projekt Solidarische Landwirtschaft. Seither ist diese Modell des Vertriebs von Öko-Lebensmittel stetig gewachsen. Doch nun stößt es an eine Grenze. Um die Kunden im Bereich Lehrte und Peine besser bedienen zu können, braucht der Adolphshof nun eine Packstation, zu der die Produkte allwöchentlich geliefert werden.

„Wir arbeiten natürlich immer noch in einer Nische, aber die gewinnt stetig an Bedeutung“, sagt Werner Könecke, der im Adolphshof von Anfang an für den Bereich der Solidarischen Landwirtschaft zuständig ist. Angefangen habe man im Jahr 2013 mit rund 70 sogenannten Mitlandwirten, jetzt seien es mehr als 300 in der gesamten Region Hannover und im Bereich Hildesheim. Mittlerweile unterhält der Gutshof 15 Packstationen, allein zehn davon in der Landeshauptstadt. Der Trend, sich gesund zu ernähren, sei immer mehr zu spüren, meint Könecke. Und er ziehe sich durch alle Bevölkerungsschichten.

Anzeige

Sie liefern die Milch für Käse: Ziegen auf dem Adolphshof. Quelle: Uwe Schmida

Weitere HAZ+ Artikel

Das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft ist einfach. Wer mitmachen will, erklärt sich bereit, einen monatlichen Betrag für frische Öko-Lebensmittel zu zahlen. Damit wird er Mitlandwirt und darf sich einmal pro Woche, immer donnerstags oder freitags, an frischen Lebensmitteln bedienen, welche der Adolphshof zu den Packstationen bringt. Die Lieferungen reichen von Obst über Gemüse und Milchprodukte bis hin zu Kräutern sowie Fleisch und Wurst. Und sie richten sich stets danach, was auf den Feldern und in den Gewächshäusern des ältesten Bio-Gutshofs in der Region Hannover gerade geerntet wird. Was jedem einzelnen Mitlandwirt zusteht, teilt der Adolphshof zuvor in einer E-Mail mit.

Mitlandwirte helfen sogar bei der Ernte mit

218,50 Euro kostet das monatlich für einen vollen Ernteanteil, in dem auch Fleisch enthalten ist. Wer die Fleischprodukte weglässt, zahlt 175 Euro. Auch einen halben Anteil können Mitlandwirte buchen. Könecke räumt ein, dass diese Summen nicht gerade klein sind. Dafür bekomme der Kunde aber Waren, die nach den strengen Demeter-Richtlinien erzeugt wurden. Vor allem aber gebe das Modell der Solidarischen Landwirtschaft dem Adolphshof eine wirtschaftliche Basis. „Wir können besser kalkulieren, erhalten die biologische Vielfalt, und unsere Produkte sind stets frisch“, wirbt Könecke. Es gebe sogar Mitlandwirte, die bei der Gemüseernte oder auf der Streuobstwiese mithelfen.

So sieht es in einer Packstation aus. Der Adolphshof liefert nahezu alle Produkte unverpackt an, die Mitlandwirte bekommen Schlüssel für den Raum. Quelle: Uwe Schmida

Packstationen, zu denen die Kunden nur per Schlüssel Zugang haben, gibt es bisher in Hildesheim, Langenhagen und an vielen Stellen in Hannover, zum Beispiel in Stadtteilzentren, Schulen und einem ausgedienten Kiosk. Nur in Lehrte oder Peine, den dem Adolphshof nächstgelegenen Städten, gibt es noch keine.

Das soll sich nun ändern, den vielen Mitlandwirten aus den beiden Städten sei der Weg direkt zum Hofladen des Adolphsofs zu weit. „Wir suchen händeringend einen kleinen Lagerraum oder eine Garage für ein neues Depot in Lehrte oder Peine“, sagt Könecke. Wer einen geeigneten Raum anbieten kann, erreicht ihn unter Telefon (0171) 7823155 oder per E-Mail an die Adresse w.koenecke@t-online.de.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel