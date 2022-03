Lehrte

Vor knapp einem Jahr hat der „Hof Zwoelf“ an der Rethmarstraße 12 in Lehrtes Altem Dorf als 19. Depot der Solidarischen Landwirtschaft des Adolphshofs in Hämelerwald den Dienst aufgenommen. Seitdem können sich die sogenannten Mitlandwirtinnen und Mitlandwirte dort regelmäßig Produkte des Demeter-Betriebes abholen. Doch die Nachfrage war so groß, dass schnell eine Warteliste angelegt werden musste.

Aber jetzt können ab Mai wieder Neueinsteiger aufgenommen werden, die an Bio-Lebensmitteln interessiert sind. Sie verpflichten sich, ein Jahr lang einen festen monatlichen Betrag zu zahlen und erhalten dafür regelmäßig Gemüse, Obst, Brot oder Fleisch aus regionaler ökologischer Produktion. Interessenten können sich per E-Mail an die Adresse solawi-adolphshof@posteo.de wenden.

Name für Fahrrad-Küche gesucht

Daneben hat der „Hof Zwoelf“ von Besitzerin Ina Rust zwei neue Projekte gestartet: Zum einen ist ein Kräutergarten in der Planung, und eine Fahrrad-Rollküche kann ab sofort für öffentliche oder auch private Veranstaltungen gebucht werden. Zu der rollenden Küche hat der Partyservice „Tawan und Josepha“ ein grasgrünes Lastenrad umgebaut. Es ist ebenso wie der zu einem „Genussmobil“ umgebaute Imbisswagen auf „Hof Zwoelf“ stationiert.

„Wir kochen nur mit frischen Produkten, gerne ökologischer Herkunft und unter Vermeidung von Abfall“, sagt Sabine Bieber von „Tawan und Josepha“. Für die rollende Küche wird noch ein Name gesucht. Es habe schon mehrere Vorschläge gegeben, berichtet Rust, unter anderen „Grüne Emmy“. Aber eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Kräutergarten soll auch Insekten nützen

Neu eingerichtet werden soll auf einer Brachfläche auf dem Hof ein Kräutergarten mit Heil-, Gewürz- und Genusskräutern für Tee. Bei der Auswahl der Pflanzen werde besonderer Wert darauf gelegt, dass sie für Bienen und andere Insekten interessant sind, erläutert Henrike Busch, Vorsitzende des Lehrter Imkervereins und Leiterin der Gartengruppe auf „Hof Zwoelf“.

Für diese Gruppe können sich noch weitere Mitglieder unter der Mail-Adresse info@hof-zwoelf-lehrte.de melden. Laut Bieber versteht sich der geplante Garten als „eine Insel der Biodiversität“. Wenn immer mehr Menschen sich beteiligten, könne „auch über kleine Gärten biologische Vielfalt und ein Biotopverbund geschaffen werden“, meint die Imkerin.