Überall auf dem Globus haben Menschen Angehörige und Freunde durch Covid-19 verloren. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind es weltweit. In Lehrte sind nach Informationen der Region Hannover Stand Ende Dezember seit Beginn der Pandemie 41 Menschen an oder mit Corona verstorben. „Im gesamten Dezember ist hier übrigens exakt eine Person hinzugekommen“, erklärt Christoph Borschel, Pressesprecher der Region.

Um an die Corona-Verstorbenen zu erinnern, entstehen in vielen Ländern Denkmäler, Gedenkwälder, Skulpturen oder Internetseiten. In Lehrte könnte es möglicherweise ebenfalls bald eine Gedenkmöglichkeit geben. Das kann sich zumindest CDU-Ratsfrau Heike Koehler vorstellen. In der Sitzung eines Fachausschusses regte sie dazu an, dass sich Politik und Verwaltung darüber Gedanken machen.

Koehler: „Das ist ganz dicht bei uns“

„Das ist bisher aber wirklich nur eine spontane Idee“, betont Koehler. Ob und wo eine solche Gedenkmöglichkeit in Lehrte entstehen und wie diese konkret aussehen könnte, sei jedoch noch völlig offen. Vorstellbar sei ein Stein oder vielleicht auch eine Stele, wie sie kürzlich am Eisenbahnlängsweg zum Gedenken an Zwangsarbeiter des Lagers Ida im Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurde, meint Koehler.

Auch über den Zeitpunkt für solch eine Erinnerungsstätte müsse erst noch nachgedacht werden. „Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, vielleicht sollte man aber auch lieber warten, wie sich die Pandemie entwickelt“, meint Koehler. Wichtig ist der Christdemokratin vor allem der Aspekt der Erinnerung. 41 Corona-Tote in Lehrte sei eine traurige Zahl. „Das ist ganz dicht bei uns, das sind Familienangehörige, die nicht vergessen werden dürfen“, erklärt Koehler.

Debatte über Gedenkfeier in Lehrte

Entstanden war die Idee einer Gedenkmöglichkeit für Lehrtes Corona-Verstorbene im Zuge der aktuellen Debatte über das angemessene Erinnern an die Opfer von Krieg, Flucht, Vertreibung, Verfolgung und Terror am Volkstrauertag. Lehrtes DRK-Vorsitzender Achim Rüter hatte am Rande der diesjährigen Gedenkfeier eine öffentliche Diskussion zu dem Thema gefordert, in der auch nicht christliche Gruppen eingebunden werden sollen. Laut Rüter ist die altehrwürdige Gedenkfeier zum Volkstrauertag nicht mehr zeitgemäß und müsste auch Menschen wie Lehrtes Flüchtlinge zu Wort kommen lassen, die Terror, Verfolgung, Flucht und Gewalt persönlich erfahren haben.

Lehrte könnte mit einer Corona-Gedenkstätte eine Art Vorreiterrolle einnehmen. Regionssprecher Christoph Borschel sind bisher keine solcher Erinnerungsmöglichkeiten in Hannover und den Umlandkommunen bekannt.

Von Katja Eggers